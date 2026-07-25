Tras ser “engañada por la propaganda rusa”, la figura de extrema derecha Laura Loomer afirma su total apoyo a Ucrania

Por Steve Contorno, CNN

Durante años, el apoyo inquebrantable de Laura Loomer al presidente Donald Trump solo era comparable a su ferviente oposición a la ayuda estadounidense a Ucrania en su guerra contra Rusia.

La figura de extrema derecha ha acusado a los soldados ucranianos de cometer crímenes de guerra y al presidente Volodymyr Zelensky de fingir su fe judía. En una ocasión, animó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a apoderarse de todo el país.

Sin embargo, el viernes, Loomer publicó una entrevista de 45 minutos, grabada en Kyiv, en la que se mostró sumamente amigable con Zelensky, en la que elogió las tácticas de drones del país, reconoció haber difundido falsedades sobre la guerra y expresó su arrepentimiento por haber amplificado narrativas que beneficiaban a Rusia.

“Me dejé engañar por la propaganda rusa”, le dijo a Zelensky, “y llegué a creer muchas mentiras sobre Ucrania”.

La admisión marcó un sorprendente giro de una de las aliadas más leales de Trump, un giro que el presidente pareció aceptar de inmediato. El jueves, Trump compartió un fragmento promocional de la entrevista en Truth Social y escribió: “¡Muy bien!”.

Dos altos funcionarios de la administración declararon a CNN que la Casa Blanca desconocía que Loomer hubiera viajado a Ucrania, país devastado por la guerra, un viaje de 30 horas que, según ella, incluyó un largo trayecto en tren desde Polonia hasta Kyiv debido a las restricciones del espacio aéreo. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a las preguntas de CNN sobre su visita.

Sin embargo, su visita ofreció un claro recordatorio de las corrientes poco convencionales que a veces configuran la política exterior de Trump. Las imágenes de ella junto a Zelensky surgieron el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en Filipinas. Loomer recibió el compromiso de Zelensky de firmar un acuerdo de paz con Rusia en la Casa Blanca o en la residencia de Trump en Palm Beach; Rubio, por su parte, reconoció que ha habido pocos avances hacia un acuerdo.

Zelensky se reunirá con Trump en la Casa Blanca el martes, según informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN. Zelensky declaró a principios de esta semana que había hablado con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. “Fue una buena e importante conversación sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercar la paz”, publicó en X.

Hasta hace poco, Loomer, quien dedica gran parte de su tiempo a identificar y criticar a empleados supuestamente desleales dentro de la administración Trump, parecía poco propensa a expresar simpatía por el pueblo ucraniano. Además de usar su enorme plataforma digital para movilizar a los seguidores de MAGA contra el país en la guerra, también escribió una serie de artículos de opinión para RT (Russia Today), la cadena de televisión internacional financiada por el Kremlin.

Una persona en Kyiv con conocimiento de cómo se organizó la entrevista con Zelensky declaró a CNN que hubo un “esfuerzo considerable” en las últimas semanas para cambiar la perspectiva de Loomer.

En una breve conversación telefónica mientras recorría los restos de un ataque aéreo ruso, Loomer afirmó haber tenido una experiencia positiva al hablar con Zelensky. En mensajes posteriores a CNN, no dio detalles sobre cómo se organizó el viaje.

En su conversación con Zelensky, Loomer tomó distancia de declaraciones anteriores en las que lo había acusado de apoyar a milicias neonazis y elogió la nueva ley del país que penaliza el antisemitismo. Durante su visita, también se reunió con el prominente rabino ucraniano Moshe Reuven Azman.

La conversión de Loomer generó diversas reacciones, entre ellas un profundo escepticismo por parte de los progresistas y los republicanos anti-Trump en X, algunos de los cuales cuestionaron si su cambio de opinión era genuino o si se debía a intereses económicos. Loomer declaró al medio Puck que pagó su propio billete de avión, pero se negó a revelar cómo se cubrieron otros gastos, como la seguridad y el billete de tren.

“El gobierno de Ucrania no pagó mi viaje, si eso es lo que preguntan”, le dijo a Puck. Tim Pool, otro comentarista de extrema derecha y crítico declarado de Ucrania, pareció burlarse de Loomer en X al publicar su propio cambio de opinión sobre la guerra, que luego pareció revelar que no era sincero.

Sin embargo, el círculo íntimo de Zelensky se mostró satisfecho con la reacción inicial a la aparición de Loomer, según una fuente de Kyiv, y se mostró optimista de que ahora pueda ser una voz influyente de apoyo a Ucrania, dada su credibilidad ante el presidente y muchos de sus seguidores. Durante la entrevista, Zelensky elogió a Trump y se mostró receptivo a las propuestas de Loomer sobre cómo ganarse a los seguidores de MAGA, aunque se negó a decir quién creía mejor entre el presidente Joe Biden y el actual mandatario.

“La historia responderá”, dijo, antes de nombrar a Abraham Lincoln como el mejor líder del país.

El hecho de que Loomer revise su oposición de larga data a Ucrania se produce tras una creciente disputa con Tucker Carlson por su oposición a la guerra de Trump contra Irán. Al igual que Loomer, Carlson ha compartido con frecuencia argumentos rusos mientras se oponía al apoyo estadounidense a la defensa de Ucrania.

Sin embargo, Loomer ha desconfiado cada vez más de las motivaciones de Carlson, lo que pone de manifiesto una profunda fractura ideológica dentro del movimiento MAGA en materia de política exterior. Durante su viaje a Ucrania, Loomer criticó duramente a Carlson. En un momento dado, comió en un McDonald’s que seguía funcionando entre los escombros de los bombardeos, un gesto que pretendía evocar la polémica visita de Carlson a Moscú dos años antes, cuando entrevistó a Putin, la elogió como “más agradable que cualquier” ciudad estadounidense y comió una imitación rusa de los arcos dorados. McDonald’s se retiró del país en 2022, poco después de que Putin lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Las crecientes divisiones dentro de la base de Trump respecto a la guerra surgen en medio de la intensificación de los ataques aéreos entre Ucrania y Rusia. Junio ​​fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana en más de cuatro años, según informó recientemente Naciones Unidas, mientras que los ataques con drones contra la infraestructura y los buques de guerra rusos han provocado un número creciente de víctimas y han planteado nuevos desafíos para Putin.

El Congreso está considerando imponer nuevas sanciones a Moscú en un proyecto de ley diseñado para honrar al fallecido senador Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania en su guerra contra Rusia. Trump ha expresado su disposición a firmar el proyecto de ley si también incluye sanciones contra Irán.

Al ser preguntado sobre la legislación de sanciones, Zelensky declaró a Loomer que Trump “entendía perfectamente quiénes no quieren poner fin a la guerra”.

“Entendía que realmente queremos la paz”, afirmó Zelensky.

Con información de Kristen Holmes, de CNN.

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