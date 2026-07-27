Seis preguntas clave sobre la guerra en Irán

Análisis por Aaron Blake, CNN

La guerra en Irán podría estar llegando a otro punto de inflexión.

Tras el fin de un alto el fuego que duró tres meses, ambas partes retomaron los combates este mes, pero hay pocas señales de que alguna esté logrando una ventaja estratégica real.

Con la guerra estancada, el principal movimiento parece ser el debilitamiento del apoyo entre los pocos aliados estadounidenses del conflicto. Y aunque las operaciones de Estados Unidos están “en pausa”, según informó una fuente del Departamento de Defensa a CNN el fin de semana, después de casi dos semanas consecutivas de ataques nocturnos, la administración Trump ha coqueteado rutinariamente con la escalada.

Entonces, ¿qué sucederá ahora? Estas son algunas de las preguntas clave.

Incluso aquellos que inicialmente no criticaron la guerra están empezando a cuestionar públicamente cuánto tiempo puede continuar.

La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, dijo el lunes pasado por la noche que “el tiempo corre para que el presidente Trump salga de esta guerra antes de que los votantes acudan a las urnas. Esto está poniendo nerviosos a muchos republicanos… Los republicanos no pueden permitir que esto se convierta en una distracción interminable, especialmente si quieren ganar en noviembre”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió el martes la importancia de la guerra antes de agregar: “Ahora tenemos que ponerle fin”.

Por su parte, el senador Bill Cassidy, de Louisiana, dijo el domingo en “State of the Union” de CNN que “en mi opinión, el presidente ha tenido la oportunidad de lograr los objetivos iniciales, con los que estuve de acuerdo, de ponerle fin. Eso no ha sucedido hasta ahora”.

Pero no parece haber una buena manera para que Trump ponga fin a la guerra en este momento. Irán no parecía interesado ni siquiera en un acuerdo de paz bastante favorable (el memorando de entendimiento) y los renovados ataques y amenazas de Trump tampoco parecen haber intimidado al país.

¿Están esos republicanos preparados para presionar a Trump para que se retire si no hay un acuerdo nuclear? ¿Qué pasa si Irán sigue controlando el estrecho de Ormuz? Esto último, especialmente, sería una gran pérdida que sería difícil presentar de otra manera. Así que si republicanos prominentes sugieren que es momento de simplemente retirarse independientemente de un acuerdo, o con el tema del estrecho sin resolverse, simplemente significa que están aterrados por las implicaciones políticas de esto.

Por su parte, Trump insistió nuevamente el martes en que las elecciones intermedias “no tendrán ningún impacto en mí”.

Trump ha dejado muy claro que le preocupa que las primeras muertes de tropas estadounidenses en la guerra desde marzo —han sido cuatro desde que se reanudaron los ataques regulares— puedan dañar aún más el apoyo público.

Por un lado, sigue comparando favorablemente el número de muertes (actualmente 18 miembros del servicio estadounidense) con guerras pasadas con cifras de muertos mucho más altas. Y por otro, sigue afirmando —sin pruebas— que los soldados caídos y sus familias apoyaban el esfuerzo bélico. (Al menos un familiar dijo algo diferente).

La evidencia sugiere que hay buenas razones para la aparente ansiedad del presidente.

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en marzo mostró que el 42 % de los republicanos y el 53 % de los independientes dijeron que la muerte o lesiones de tropas estadounidenses en Medio Oriente los haría más propensos a oponerse a la guerra.

El Pentágono actualizó discretamente su base de datos de bajas durante el fin de semana, registrando más de 140 heridos adicionales y llevando el total a más de 600.

E incluso un número de muertes menor que en guerras anteriores podría tener un impacto desproporcionado. Esto se debe a que los estadounidenses en gran medida ya se han vuelto en contra de esta guerra, incluso durante meses en los que no hubo muertes. Después de todo, el aumento de los precios de la gasolina parecía suficientemente convincente.

Y dado que los estadounidenses en general no parecen ver el sentido de la guerra ni esperan que traiga algún beneficio, ver morir a miembros del servicio como parte de ella podría ser aún más difícil de aceptar.

Hasta ahora, Trump se ha resistido firmemente a la escalada. Pero dado el creciente estancamiento, es posible que él y quienes lo rodean decidan que es la única alternativa a una retirada potencialmente embarazosa.

Por supuesto, hay razones creíbles para su vacilación.

Trump ha amenazado repetidamente con atacar la infraestructura iraní, por ejemplo, incluso durante la semana pasada. Pero eso podría constituir crímenes de guerra.

Otra opción es intentar controlar territorios estratégicamente importantes, como la isla de Jarg o el área alrededor del estrecho de Ormuz, todos centros petroleros críticos que contribuyen a la economía debilitada de Irán. Pero eso muy probablemente requeriría tropas terrestres, algo a lo que una encuesta de CNN en marzo mostró que los estadounidenses se oponen en un 68 % frente a un 11 %, y conlleva el riesgo de muchas más bajas estadounidenses y una guerra más prolongada.

Trump dijo a Axios el jueves que actualmente está “considerando un ataque masivo”, al que calificó como “más grande que nunca antes”.

Pero él ha hecho comentarios similares muchas veces antes, y regularmente ha dado marcha atrás a pesar de no obtener lo que quería de Irán.

En algún momento, parece que él y quienes lo rodean decidirían que las amenazas realmente no están funcionando.

Trump detuvo los ataques el fin de semana, y el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, dijo que Trump estaba “dando algo de espacio a las conversaciones”.

Pero CNN y otros informaron que parte de la razón por la que la administración podría abstenerse de tomar medidas más contundentes es que el vicepresidente J. D. Vance y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, han expresado preocupaciones sobre una posible escalada, y Caine ha señalado su inquietud por el tamaño del arsenal de municiones de Estados Unidos.

Uno de los desarrollos más preocupantes de la semana pasada fue que los hutíes, aliados de Irán en Yemen, anunciaron un bloqueo del estrecho de Bab al-Mandeb y comenzaron a atacar barcos sauditas en el mar Rojo.

Eso ha funcionado como un importante desvío del estrecho de Ormuz, por lo que obstaculizar el paso es perjudicial para un mercado petrolero global que ya está en dificultades.

Para el jueves, el precio del petróleo superó los US$ 100 por barril por primera vez desde mayo. Esto ocurrió después de que la gasolina ya había vuelto a superar un promedio de US$ 4 por galón en Estados Unidos.

Y en cierto nivel, la influencia de Trump puede rastrearse directamente hasta esta última cifra. En la medida en que los precios de la gasolina suban significativamente por encima de los US$ 4 por galón, le será difícil argumentar a favor de una guerra que sea aceptable no solo para el público estadounidense, sino también para sus aliados.

Uno de los mayores problemas de Trump en este momento es que prometió a la gente la Luna. Dijo que solo aceptaría una “RENDICIÓN INCONDICIONAL” de Irán y que su objetivo era impedir que desarrollara un arma nuclear para siempre. Incluso habló de que el pueblo iraní se levantaría para derrocar a sus líderes.

Ya redujo significativamente esos objetivos, a juzgar por los términos del ahora destruido memorando de entendimiento. Ahora la pregunta es si podría conformarse con aún menos solo para salir de la guerra.

Por ejemplo, ¿aceptaría Trump una simple reapertura del estrecho de Ormuz sin un acuerdo nuclear? Anteriormente sugirió que Irán ya está efectivamente desnuclearizado y que simplemente puede ser monitoreado desde el espacio.

(Por supuesto, Trump también dijo que el programa nuclear de Irán fue “aniquilado” hace un año, y aun así fue a la guerra).

Trump también ha sugerido ocasionalmente que el estrecho de Ormuz no es realmente un problema de Estados Unidos, o al menos que es un problema mayor para otros países. ¿Podría razonar que puede simplemente retirarse y obligar a otros con más en juego a lidiar con ello?

Eso sería terrible para las relaciones de Estados Unidos con otros países, pero llevarse bien con los aliados generalmente no está entre las principales preocupaciones de Trump.

¿Hará el Congreso realmente algo?

Aún parece que el Congreso, controlado por los republicanos y que se ha mostrado más abiertamente ansioso por las elecciones intermedias, está lejos de hacer valer su autoridad constitucional sobre la guerra. Pero ha habido algunos avances.

Una forma en que el Congreso podría hacerlo es negándose o retrasando la financiación para la guerra. La Cámara aprobó un proyecto de ley que incluía fondos la semana pasada, pero el destino del proyecto en el Senado parece, en el mejor de los casos, incierto.

El segundo camino consiste en seguir realizando votaciones para limitar la autoridad de Trump mediante resoluciones sobre poderes de guerra. La Cámara de Representantes votó en ese sentido por segunda vez el jueves, y el Senado, controlado por los republicanos, también lo ha hecho una vez.

Los republicanos en el Congreso han dado a Trump un amplio margen en lo que respecta a la guerra en general, pero la administración está claramente desafiando los límites de 60 a 90 días establecidos por la Ley de Poderes de Guerra, involucrándose en un conflicto prolongado y alegando que en realidad han sido dos conflictos debido al alto el fuego intermedio. Y algunos legisladores republicanos están dando señales de que se están cansando de las explicaciones ilógicas.

“Que detengas una guerra y luego la reinicies unos días después realmente no significa nada para la Constitución”, dijo la representante Nancy Mace, de Carolina del Sur, a Manu Raju de CNN la semana pasada.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, hizo comentarios similares en una audiencia la semana pasada.

Cassidy, quien recientemente cambió su voto de limitar los poderes de guerra de Trump a darle más tiempo, añadió el domingo que el Congreso podría necesitar actuar “pronto”.

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