Kast impulsa reforma de la Constitución de Chile para someter a funcionarios a exámenes de drogas

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional que busca realizar, de forma obligatoria, exámenes de detección de drogas a distintas autoridades y poder cesar de sus funciones a aquellas que den positivo al consumo de sustancias ilícitas.

“La ciudadanía cada vez nos exige más, cada vez exige más transparencia. El crimen transnacional no se detiene, avanza, y por lo tanto el compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos”, afirmó Kast desde el Palacio de La Moneda en la capital, Santiago.

Según explicó el mandatario, en caso de ser aprobado este proyecto, las autoridades deberán someterse a estos exámenes al inicio de sus funciones y luego de forma periódica durante su ejercicio. Además, todos los resultados serán públicos.

“Cada persona que se realice uno de estos exámenes como corresponda, con validez científica, con contramuestras, con lo que se establezca para darle garantías a todos de que esta herramienta no podrá ser mal utilizada por alguien que políticamente quisiera afectar alguna autoridad electa popularmente”, agregó Kast.

La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

“Este es un tema grave que afecta a los más jóvenes, que han sido capturados y utilizados por el crimen organizado y somos nosotros los llamados a poner fin a esto. La mejor manera siempre es predicar con el ejemplo”, concluyó Kast.

La propuesta del mandatario chileno deberá discutirse en el Congreso y surge apenas tres días después de la salida del exsubsecretario de Hacienda de su gobierno, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo a un test de drogas.

En comunicado publicado el viernes, Rodríguez hizo pública su renuncia, afirmó que no consume drogas y que ese resultado es “un error” que no refleja su realidad. “Me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo con los estándares del gobierno ha establecido”, dijo el exfuncionario.

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