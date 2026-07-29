A China le encantan los sitios históricos. A los turistas no les importa si no son los originales

Por Sonya King, CNN

China se enorgullece de su historia. ¿El único problema? Gran parte de ella se ha perdido a causa de incendios, guerras, saqueos y revoluciones.

Les presentamos los fanggu, atracciones de “imitación histórica”.

En todo el país, se han construido pueblos enteros de estilo antiguo desde cero. Desde palacios relucientes hasta bulevares majestuosos, cada detalle está cuidadosamente seleccionado.

Se trasplantan vides en grandes cantidades y se desmoronan tejas mecánicamente. El resultado es una grandiosa, aunque a veces extraña, fusión de historia dinástica, arquitectura y geografía.

Los consumidores modernos están “cada vez más dispuestos a pagar por el valor emocional, buscando una mayor implicación y un significado cultural a través de experiencias inmersivas”, declaró Yang Jinsong, director del Instituto Internacional de la Academia de Turismo de China, al medio estatal People’s Daily en junio.

Para muchos viajeros nacionales frustrados por una economía estancada, los pueblos fanggu parecen ofrecer la escapada perfecta.

Una vez allí, por un promedio de tan solo US$ 15, se puede elegir entre cientos de trajes tradicionales ya confeccionados, conocidos como Hanfu.

Por otros US$ 10, desbloquean el paquete completo: maquillaje, accesorios, fotografía profesional y edición de postproducción.

Con el objetivo de lograr la estética clásica de piel pálida y labios rojos, estas sesiones de fotos se han convertido en un fenómeno viral en la popular plataforma de redes sociales Xiaohongshu (RedNote).

Y ahora, los visitantes extranjeros también se suman a la tendencia. El movimiento Chinamaxxing, impulsado por las redes sociales para popularizar las costumbres y la estética chinas, ha convencido a muchos jóvenes de planificar vacaciones en China.

Pero, ¿cómo son realmente estas ciudades chinas?

Olvídese de Venecia: Gubei tiene canales, calles empedradas, casas de té iluminadas con faroles y casas con tejados de tejas grises.

Situado a los pies del tramo Simatai de la Gran Muralla, es el santuario perfecto después de una caminata bajo el sol abrasador. Disfrute de un paseo en barco, donde sauces centenarios bordean las orillas. Pasee por la plaza central, donde placas fragmentadas asoman entre las enredaderas. Como probablemente le dirá su guía, ¿acaso no es romántica la vida ribereña de la dinastía Qing?

Gubei se describe como un típico pueblo acuático de Jiangnan. No importa que los pueblos acuáticos de Jiangnan nunca hayan existido en el norte, y que Jiangnan signifique “al sur del río Yangtsé”, a unos 1.300 kilómetros de distancia.

Gubei no es una reliquia antigua. Fue construida en 2014 por una empresa estatal.

Esta inversión de US$ 600 millones combinó dos de las atracciones más populares de China: la Gran Muralla en el norte y los pueblos acuáticos en el sur. Lo que antes requería dos horas de vuelo desde Beijing, ahora se encuentra a dos horas en coche.

En los últimos años, Gubei se ha ganado el corazón —y el bolsillo— tanto de los cansados ​​habitantes de Beijing de los curiosos turistas extranjeros.

Plataformas de viajes como Klook ahora combinan la Gran Muralla y el pueblo acuático en una excursión de un día, prometiendo una “escapada del ajetreo de la ciudad con un viaje a un pueblo antiguo”.

Hasta julio de 2026, había recibido más de 10.000 reservas y 2.200 reseñas en la plataforma, con una calificación promedio de 4,9.

¿Y si los visitantes quieren pasar la noche? Empresas estatales gestionan todos los alojamientos dentro del complejo, desde modestas casas de huéspedes hasta resorts de lujo.

Algunas propiedades cuestan hasta US$ 500 por noche. Pero después de recorrer la Gran Muralla, relajarse en una villa iluminada con faroles podría ser la manera perfecta de desconectar.

Para la mayoría de los turistas, la falta de historia de Gubei no supone un inconveniente importante. Sin embargo, algunos desearían que las visitas guiadas fueran más transparentes.

Minyada “Minnie” Chotichaicharin, una estudiante tailandesa de intercambio, visitó Gubei en abril. Su recorrido de dos horas incluyó artesanía, tiro con arco, aguas termales y un paseo en barco tradicional.

Pero tras su visita, descubrió que Gubei no era tan antiguo como parecía. Admite haberse sentido decepcionada.

“No me importaría que lo reconstruyeran”, sostuvo, “pero es difícil no sentirse engañado”.

Hacia el año 750 d.C., Xi’an era la ciudad más grande y cosmopolita del mundo.

Como puerta de entrada a la Ruta de la Seda, bullía de actividad comercial con mercaderes de toda Asia, Europa y Medio Oriente. Hoy en día, Xi’an conserva su esencia china.

A lo largo de la calle peatonal, los turistas posan junto a estatuas de famosos poetas de la dinastía Tang, mientras que una panadería de lujo exhibe un dragón hecho completamente de baguettes.

Pero ahora, Xi’an, que fue la capital de China durante más de un milenio, ha construido su propia “ciudad que nunca duerme”.

Radiante con pagodas rojas y vibrante al ritmo de la música electrónica china, Datang Everbright City es un frenético renacimiento de la Edad de Oro de la dinastía Tang.

Con vistas a los toques de queda de la antigua China, esta calle peatonal de 2.100 metros atrae a casi 75 millones de visitantes al año. Si bien algunos se sienten atraídos por la historia, la mayoría se entusiasma con la animada vida nocturna bañada en luces de neón.

¿La última moda? Bodas que “viajan en el tiempo”. La maratónica sesión fotográfica requiere tres conjuntos de vestuario: hanfus Tang rojo rubí, elegantes qipaos de la época republicana y modernos vestidos blancos de estilo occidental.

Los videógrafos siguen a las parejas a través de pabellones iluminados con faroles y multitudes bulliciosas, creando un montaje romántico que abarca varios siglos.

El estudio nupcial Mr. Zhou, con sede en Xi’an, ofrece paquetes exclusivos diseñados para hacer realidad estas fantasías.

El servicio comienza con una consulta formal con el guionista, seguida de una presentación al director, maquilladores, estilistas, videógrafos y todo el elenco.

Para emular una antigua ceremonia nupcial china, los actores sirven té, tocan trompetas y realizan una danza del león coreografiada.

Las festividades culminan con la llegada de la pareja: el novio llega al galope a caballo y la novia camina de puntillas entre fuegos artificiales.

La escena cambia rápidamente hasta que la pareja se “reúne” en otro siglo, a menudo como enamorados uniformados en una universidad moderna.

Viajar en el tiempo es caro. Algunos usuarios de Xiaohongshu admiten haber sido reprendidos por sus padres por gastar el sueldo de un mes entero en el paquete.

Pero para una generación de recién casados ​​criados con dramas históricos chinos, muchos creen que la inversión vale la pena.

Desde los abrasadores desiertos de la cuenca del Tarim hasta los picos nevados de las montañas Tian Shan, la región de Xinjiang, en el noroeste de China, ha sido históricamente una encrucijada de comercio y cultura.

Xinjiang alberga a varias minorías étnicas musulmanas de China, principalmente a los uigures.

En los últimos años, las denuncias de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones masivas contra uigures y otras minorías musulmanas, han dominado la cobertura mediática internacional de la región.

El gobierno chino ha negado cualquier irregularidad.

Dentro de China, Xinjiang es vista por muchos fuera de la región como un “salvaje oeste”.

Los inversores chinos han aprovechado su legado de la Ruta de la Seda, reposicionando la región como una colorida “ventana al mundo”. La estrategia está dando resultados.

En 2025, Xinjiang registró 323 millones de turistas, generando ingresos por más de US$ 53.000 millones.

Muchos viajeros acuden a Kashgar, un oasis con dos milenios de historia. Sin embargo, la Ciudad Vieja de Kashgar, ahora su principal atractivo, fue demolida en medio de la polémica y reconstruida hace más de una década.

Si bien sus laberínticas callejuelas aún se conservan, Kashgar hoy es una réplica aséptica y modernizada de lo que alguna vez fue el centro de la vida cultural uigur.

La popularidad de Kashgar también está aumentando entre los jóvenes viajeros extranjeros.

Edward Zhou, un estudiante de Washington, consideró su visita “surrealista”.

A pesar de la apariencia de “parque temático” de la Ciudad Vieja, dijo que sentía que Kashgar ofrecía un trozo de historia que él, y muchos viajeros, nunca habían encontrado en ningún otro lugar.

En definitiva, las opiniones son divididas: mientras que algunos visitantes disfrutan de la tan necesaria evasión que ofrecen los destinos turísticos chinos, otros se sienten frustrados por la fantasía cuidadosamente elaborada.

Sin embargo, una cosa está clara: a las redes sociales les encanta.

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