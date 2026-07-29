Emiten nueva orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por presuntamente alentar protestas en Bolivia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de arresto contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de los delitos de terrorismo y alzamiento armado por presuntamente alentar las protestas que aquejaron al país en semanas recientes, dijo el propio exmandatario este miércoles en su cuenta de X.

Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, rechazó los cargos en su contra y aseguró que el Gobierno busca responsabilizarlo a él y al movimiento que encabeza “de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, agregó.

La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y se deriva de una denuncia presentada en el departamento de Santa Cruz, en el oriente del país, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.

CNN contactó a la Fiscalía de Bolivia para pedir más información sobre el caso y está en espera de respuesta. También contactó al equipo de Morales y al Ministerio de la Presidencia de Bolivia para solicitar comentarios.

La orden contra Morales se da a conocer semanas después de que Bolivia viviera más de mes y medio de protestas y bloqueos carreteros de sectores inconformes por la inflación y la escasez de combustibles, entre otros motivos. El 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción, con lo que abrió la puerta a que las Fuerzas Armadas ayudaran a la Policía en el desbloqueo de vialidades.

A lo largo de ese período, Morales defendió las manifestaciones, en tanto que Paz acusó un posible intento por desestabilizar su Gobierno, que comenzó el 8 de noviembre del año pasado.

Desde que renunció a la presidencia a finales de 2019, en medio de protestas en su contra y una crisis política en Bolivia, Morales ya ha enfrentado otras órdenes de arresto.

En 2024, la Fiscalía emitió una orden por presunta trata y tráfico de personas. Según la institución, esos delitos se derivaron de una supuesta relación que Morales tuvo con una menor de edad. Morales negó los cargos en todo momento y aseguró ser blanco de una “brutal guerra judicial”.

Morales quiso competir nuevamente por la presidencia en las elecciones de 2025, pero sentencias judiciales le cerraron el camino. Paz ganó la contienda en segunda vuelta y su llegada al poder representó el fin de más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), del que Morales fue líder.

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