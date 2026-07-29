Europa enfrenta una nueva era de megaincendios mientras la ola de calor agrava la crisis en Francia y España

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Los bomberos continúan luchando contra los devastadores incendios forestales que afectan a Francia y España, mientras una nueva ola de calor amenaza con empeorar las condiciones sobre el terreno.

Se prevé que las temperaturas alcancen los 42 grados Celsius (107 grados Fahrenheit) este miércoles en Burdeos, cerca del mayor incendio activo de Francia, y superen los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en España, donde se espera que la ola de calor se prolongue al menos hasta el domingo.

Las condiciones extremas llegan en un momento en que Europa occidental atraviesa su cuarta ola de calor del verano, en medio de una prolongada sequía que ha favorecido la rápida propagación de las llamas.

Las autoridades españolas informaron que unas 24.000 de las 63.000 personas evacuadas por los incendios ya han podido regresar a sus hogares. Además, se flexibilizaron las restricciones de confinamiento para otras 20.000 personas en la Comunidad de Madrid.

“En este momento, estamos en el proceso de controlar el incendio forestal”, dijo Francisco Martín, delegado del Gobierno español en la Comunidad de Madrid. “Nos estamos acercando a contenerlo, ya que su perímetro no ha avanzado desde hace algún tiempo”.

Horas antes, las autoridades señalaron que el incendio al oeste de Madrid mostraba signos de remitir lentamente, lo que alimentó el optimismo entre los equipos de emergencia. Sin embargo, según Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la noche se quemaron unas 6.000 hectáreas (23 millas cuadradas) en el área metropolitana, lo que elevó la superficie total afectada a unas 131 millas cuadradas.

Los incendios forestales que asolaban el departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, han sido “estabilizados”, según informó la prefectura en un comunicado esta mañana.

“La noche transcurrió con calma. Esta mañana el incendio permanece estabilizado, y varios rebrotes fueron controlados rápidamente durante la noche”, indicó, añadiendo que la superficie total quemada en la zona no ha aumentado.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas de hoy son desfavorables, según informó la prefectura, con temperaturas que se prevé alcancen casi los 41 grados Celsius (106 grados Fahrenheit). Además, han soplado vientos secos durante todo el día, lo que ha provocado un descenso en los niveles de humedad.

Europa siempre ha sufrido incendios forestales, pero estos se están volviendo cada vez más extremos a medida que se agrava la crisis climática. Los bomberos en Francia y España intentan contener incendios más feroces e impredecibles que nunca.

“Hemos entrado en una era de incendios que no se pueden extinguir”, afirmó Víctor Resco de Dios, profesor de ingeniería forestal y cambio global en la Universidad de Lleida, España. “Son incendios que arden con la intensidad de varias bombas atómicas”.

Los incendios que afectan a Francia son los peores registrados en el país y han alcanzado tal intensidad que han generado su propio viento y relámpagos, transformándose en tormentas de fuego erráticas e impredecibles que se retroalimentan. Este fenómeno ya se había documentado en Australia, Canadá y Estados Unidos, pero no tenía precedentes en Francia.

En España, el incendio al oeste de Madrid es el mayor registrado en el país, según las autoridades. En total, más de 300.000 personas han sido evacuadas en Francia y España.

Los expertos sostienen que incendios de esta magnitud difícilmente pueden extinguirse por completo hasta que se agote el combustible o lleguen lluvias persistentes.

Los científicos advierten que, mientras continúe el uso de combustibles fósiles y el aumento de las temperaturas globales, los incendios forestales serán cada vez más frecuentes y severos.

“Es difícil predecir hasta dónde podrían llegar las cosas”, dijo Resco de Dios. “Pronto no podremos descartar escenarios dantescos como los vistos en California o Australia, con incendios o complejos de incendios que alcancen cientos de miles de hectáreas o incluso un millón de hectáreas”.

Las autoridades de Francia y España han desplegado aviones y helicópteros para reforzar las tareas de extinción.

Los helicópteros, como los Blackhawk de la República Checa utilizados cerca de Burdeos, emplean un depósito suspendido por un cable que llenan en lagos, ríos, embalses o grandes estanques antes de descargar el agua sobre las llamas bajo la coordinación de los equipos en tierra. Un Blackhawk suele transportar entre 600 y 700 galones de agua, mientras que otros modelos utilizados en Europa pueden cargar alrededor de 2.600 galones.

Los aviones anfibios también desempeñan un papel clave. Estas aeronaves recogen agua mientras sobrevuelan lagos, embalses y, en algunos casos, ríos, y pueden transportar entre 700 y 1.600 galones por descarga.

A estas aeronaves se suman los aviones cisterna de ala fija, que lanzan miles de galones de retardante de fuego o agua mezclada con productos químicos para ralentizar el avance de las llamas.

Las autoridades insisten en que la seguridad durante estas operaciones es fundamental. Por ello, piden al público mantenerse alejado de las fuentes de agua utilizadas por las aeronaves y despejar la zona si observan aproximarse un avión o un helicóptero de extinción.

El agravamiento de los incendios coincide con meses de intensas olas de calor en Europa occidental, alimentadas por el cambio climático y una sucesión de cúpulas de calor que atrapan el aire caliente y resecan el terreno, creando las condiciones ideales para incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.

Billy Stockwell, Pau Mosquera, Laura Paddison e Hira Humayun, de CNN, contribuyeron con información para este reportaje.

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