Las 5 cosas que debes saber este 29 de julio

Por CNN Español

Grabaciones recientes de Joe Biden mencionan problemas de memoria. Terremoto en Japón. Aumentan los arrestos de ICE en aeropuertos de EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Estados Unidos anunció en las últimas horas que atacó a “terroristas alineados con Irán” en Iraq en conjunto con Arabia Saudita. La participación de Arabia Saudita supone un giro notable en los acontecimientos, dado que el reino se había resistido en gran medida a verse completamente arrastrado al conflicto hasta ahora. La noticia se conoció luego de que Estados Unidos interceptara misiles balísticos lanzados por Irán en un intento de “ataque sorpresa” contra las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente, según el Ejército, y después de que el presidente Trump mantuviera reuniones en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Los fragmentos de audio publicados por el proyecto de derecha Oversight Project, que recogen conversaciones del expresidente Joe Biden con su biógrafo, Mark Lewis Zwonitzer, parecen respaldar lo que el exfiscal especial Robert Hur descubrió en su informe de 2024: Biden reveló material clasificado, tenía problemas de memoria y siguió poseyendo material clasificado después de dejar su cargo como vicepresidente.

Varias personas murieron tras el derrumbe parcial de un centro comercial de Kumamoto, donde se registró un fuerte terremoto, y un hospital reportó que hay más de 50 heridos, informó la cadena pública NHK. Personas que viajaban en un tren de alta velocidad en el momento del terremoto en el sur de Japón también resultaron heridas, señaló el periódico Nikkei.

Los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en aeropuertos de EE.UU. están generando alarma entre abogados, quienes aseguran que estos casos ocurren con mayor frecuencia. Citan una serie de incidentes en los que pasajeros fueron detenidos de forma repentina por agentes mientras viajaban.

Keiko Fujimori juró este martes como nueva presidenta de Perú para el período 2026-2031 y prometió que su prioridad serán los “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y Seguridad ciudadana”. El Gobierno tiene el reto de dar estabilidad política a Perú, que sufrió en la última década una secuencia de destituciones y renuncias.

List

¿Quién es el nuevo técnico de la selección de Italia?

A. Andrea Pirlo

B. Roberto Mancini

C. Carlo Ancelotti

D. Pep Guardiola

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Apple ahora te permitirá arrendar tu próximo iPhone o Mac en lugar de comprarlo

Hay muchas cosas que puedes arrendar: un auto, un apartamento o un espacio de oficina, por ejemplo. Ahora puedes añadir tu próximo iPhone a esa lista.

El suizo Breel Embolo fue mal expulsado ante Argentina en el Mundial, dice la IFAB

El comité de reglas del fútbol aclaró sus directrices para los árbitros, confirmando que el delantero suizo Breel Embolo no debió haber sido expulsado en los cuartos de final del Mundial contra Argentina.

La isla paradisíaca de Italia sin carreteras, sin señal telefónica y con muy pocos turistas

Palmarola no tiene pueblo ni carreteras. No hay electricidad, cobertura de telefonía móvil ni terminal de ferris. La mayoría de los días, la única forma de llegar a la isla es en una pequeña embarcación desde Ponza, situada a unos ocho kilómetros, al otro lado del mar Tirreno.

US$ 20.000 millones

El martes se dio a conocer un plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear una empresa de US$ 20.000 millones que gestione la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner. El plan recibió de inmediato críticas del organismo europeo del fútbol, la UEFA.

“EE.UU. tiene que mirarse a sí mismo”

—Lo dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, al referirse el tema de consumo de drogas y lavado de dinero.

Un socorrista adolescente ayuda a salvar a un niño en un dramático rescate en California

Un salvavidas fue grabado enfrentándose a grandes olas en una playa de Santa Cruz, California, mientras intentaba rescatar a un niño atrapado en el oleaje. Los transeúntes intentaron ayudar, pero el video muestra cómo las olas los empujaron hacia atrás.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Roberto Mancini será el nuevo seleccionador italiano, según ha anunciado el presidente de la Federación Italiana de Fútbol después de la crisis que suscitó el rechazo para el cargo de Andrea Pirlo por su relación con una empresa rusa de apuestas.

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