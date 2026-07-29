Lo que el funeral de Lindsey Graham reveló sobre el mundo bajo el mandato de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Fue el último acto político de Lindsey Graham: reunir a los líderes de dos de sus grandes causas, Israel y Ucrania, ante el presidente Donald Trump.

Al igual que muchos funerales en Washington, el del senador el martes tuvo tanto que ver con los vivos —y su inmortal juego de la política— como con los muertos.

La ceremonia subrayó el papel del difunto hijo de Carolina del Sur como gran organizador. Pero una jornada de diplomacia de alto riesgo al margen de la ceremonia también reflejó una verdad fundamental: Trump es el centro de gravedad.

Graham ejercía influencia apareciendo junto a quienes ostentaban mucho más poder. Su estilo camaleónico le permitía, al mismo tiempo, defender el intervencionismo neoconservador y actuar como un defensor a ultranza del lema “Estados Unidos Primero”.

Trump aludió a esta contradicción en su elogio fúnebre desde el púlpito de la Catedral Nacional de Washington: “Nunca vio una guerra que no le gustara”.

Pero la insistencia de Graham en estar siempre presente y su disposición a hablar con cualquiera significaba que, al igual que su difunto mentor, el senador John McCain, podía crear puentes donde otros no podían.

Su carácter indomable y su disposición a defender a Trump cuando muchos no lo hacían le permitieron a Graham entrar en el círculo íntimo del presidente. Esto también significó que pudiera presionar al presidente en temas en los que discrepaban profundamente, como el apoyo a Ucrania.

Graham se posicionó como un enlace entre los senadores republicanos y Trump, y entre republicanos y demócratas. Dado que contaba con la confianza del presidente, tenía todas las puertas abiertas en el extranjero.

“Durante más de 30 años, nada importante sucedió en esta capital sin que Lindsey Graham lo supiera”, declaró Trump. “Nada significativo sucedió en ningún lugar del mundo sin que Lindsey Graham tuviera una opinión al respecto”.

Mientras el féretro de Graham yacía el martes en la nave de la Catedral Nacional de Washington, sus amigos bipartidistas en el Senado dieron un importante impulso a su legado al anunciar un proyecto de ley que otorga a Trump el poder de imponer más sanciones a Rusia.

El servicio de Graham fue el último baile en Washington de un estratega político que, parafraseando a T.S. Eliot, no estaba destinado a ser el Príncipe Hamlet, sino “un señor de la corte” que podía “darle volumen a una procesión, iniciar una o dos escenas”.

El martes, Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, protagonizaron aquella escena, en uno de esos días en que el mundo y Washington convergen.

Netanyahu y Zelensky comparten la habilidad de desenvolverse con soltura en las turbulentas aguas de la política capitalina. Pueden ser enviados a casa con un pequeño percance, pero tarde o temprano, volverán. (Graham solía ser el nexo de unión: fue fundamental para la rehabilitación del líder de Ucrania ante Trump tras su desastrosa sesión de fotos en el Despacho Oval el año pasado).

Ambos llegaron a Washington el martes con misiones contradictorias: Zelensky está desesperado por la ayuda de Trump para poner fin a una guerra. Netanyahu quiere que el presidente la reinicie.

Y los dos hombres también protagonizaron un curioso caso de inversión de roles.

Zelensky se benefició de una oleada de prensa positiva, precipitada en parte por una extraordinaria conversión a la causa de Ucrania por parte de la influyente figura de MAGA y confidente de Trump, Laura Loomer, quien declaró tras visitar Kyiv que había sido “engañada” por la propaganda rusa.

Según algunos informes, Trump —quien admira a los vencedores— se ha percatado del éxito de Zelensky al llevar la lucha a Rusia con armas caseras que revolucionaron la guerra.

Trump tenía buenas razones para prestar atención, ya que se encuentra prácticamente en la misma situación que su amigo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin: inmerso en una guerra caótica contra un adversario más pequeño armado con drones que han neutralizado las ventajas convencionales de una potencia militar mucho mayor.

Si Zelensky fue agasajado, Netanyahu, inusualmente para un período de poder republicano en Washington, fue una especie de invitado indeseado.

El presidente se preparó para su encuentro en el Despacho Oval con una dura reprimenda en Fox News que convencerá aún más a algunos seguidores de MAGA de que el primer ministro de Israel lo incitó a una guerra imprudente.

Le preguntaron a Trump sobre los informes de que Netanyahu traería nueva información sobre la actividad nuclear iraní. “Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado”, respondió Trump. “Escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: ‘¿Por qué no me lo dices directamente? ¿Por qué tienes que anunciarlo al mundo?’”

Los dos amigos de Graham no consiguieron todo lo que querían, al menos no públicamente.

Ninguno de los dos merecía el prestigio político de aparecer en televisión junto a Trump. Quizás a los funcionarios de la Casa Blanca les preocupaba el impacto de cualquier señal de desacuerdo en cualquiera de las reuniones.

Tal vez el tiempo era un factor importante antes del servicio de Graham.

Pero Zelensky habría agradecido un momento de conciliación tras un periodo político turbulento en el que destituyó a su ministro de Defensa, y que además habría supuesto un estímulo moral para los civiles ucranianos bajo el fuego ruso.

Netanyahu declaró en un video difundido por su oficina que su conversación con Trump fue “una de las mejores” que han tenido.

Sin embargo, no existían imágenes de la conversación que pudieran utilizarse en anuncios de campaña y que hubieran reforzado su posición como enlace indispensable con Trump de cara a las elecciones generales israelíes de este año.

Las dos reuniones reflejaron una verdad sobre la política exterior estadounidense que Graham comprendía, pero que no podía superar: el principal motor de las acciones de EE.UU. es ahora la personalidad volátil de Trump, y no una visión convencional de los intereses nacionales.

Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, incluso mientras Trump criticaba a Netanyahu por intentar arrastrarlo de nuevo a la guerra, le dijo a Fox que destruiría los puentes de Irán en menos de una hora si no llegaban a un acuerdo.

Zelensky declaró en X que había conversado con Trump sobre cómo Ucrania podría obtener licencias para fabricar interceptores antimisiles Patriot estadounidenses y sobre “otras ideas que podrían ser útiles”.

La aparente disposición de Trump a permitir dichas licencias generó un revuelo optimista durante un reciente viaje a Europa, pero podría haber sido un espejismo.

“El problema con la concesión de licencias es que no va a solucionar la urgencia que supone este problema para Ucrania”, declaró George Beebe, exanalista de la CIA especializado en Rusia, en una sesión informativa del Instituto Quincy. “Probablemente pasarán años antes de que se produzcan los misiles interceptores en la cantidad que los ucranianos necesitan para hacer frente a la amenaza rusa”.

En la Casa Blanca no hay mucha urgencia por hacer más.

El lunes, Trump se quejó de que la administración Biden envió demasiado armamento a Ucrania, mientras esquivaba los informes que indicaban que la guerra con Irán había agotado las reservas de municiones estadounidenses.

Y si bien Graham influyó decisivamente en Trump en lo que respecta a Ucrania, hubo una influencia aún mayor: Putin y sus frecuentes llamadas telefónicas con el presidente.

Nadie sabe qué hará Trump a continuación. Pero la historia sugiere que lo más probable es que, con el tiempo, intente minimizar sus pérdidas en Irán y se niegue a armar a Ucrania de manera significativa.

Eso deja el legado de Graham en las volubles manos del presidente, amigo y compañero de golf que lo elogió como “un gigante del Senado de Estados Unidos”, pero que aún así podría no seguir sus consejos.

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