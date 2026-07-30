Claves de la compleja reacción emocional que desencadenó la guerra mundial del fútbol

Análisis por Stephen Collinson, CNN

“Este es nuestro juego, no el de ellos.”

Jürgen Klopp se hizo eco del sentir de millones de aficionados en todo el mundo al condenar la aparente injerencia del presidente Donald Trump para anular la suspensión de la estrella estadounidense Folarin Balogun para un partido crucial del Mundial.

La visión que tiene el nuevo seleccionador nacional de fútbol de Alemania sobre la mentalidad de los aficionados al fútbol es ahora la mejor manera de entender la nueva tormenta que azota a este deporte: el plan de la FIFA de vender acciones en futuras ediciones de la Copa del Mundo.

Esto siempre habría sido motivo de controversia. Lo es especialmente tras las emotivas consecuencias de la espectacular final de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Pero la reacción adversa se está intensificando por un factor: la influencia de Trump.

La presunta implicación de Joshua Kushner, hermano de Jared, yerno de Trump, convirtió una noticia del mundo de los negocios deportivos en una repetición del revuelo provocado por el presidente este verano.

No hay confirmación de que Trump esté involucrado. Y el plan de la FIFA no es ilegal, lo que, sin embargo, provocó que las naciones europeas amenazaran el jueves con un boicot a la Copa Mundial en el futuro.

Otras federaciones mundiales, incluida la que rige el deporte en Norteamérica, también manifestaron su oposición.

Pero los aficionados al fútbol están predispuestos a la sospecha debido a la intromisión de Trump en el caso de Balogun; la irrupción del presidente en la fiesta de celebración de la victoria de la campeona del mundo, España; y su estrecha amistad con el magnate del fútbol mundial Gianni Infantino, que culminó en la extraordinaria decisión de otorgarle al presidente el primer Premio de la Paz de la FIFA.

“¿Dónde van a parar?”, titulaba esta semana la portada del diario deportivo francés L’Equipe, junto a un montaje fotográfico de Trump, Infantino, el reluciente trofeo dorado de la Copa del Mundo y billetes flotando en el aire.

La FIFA afirma que su programa movilizará millones de dólares, incluyendo inversiones estadounidenses, para el desarrollo del fútbol base, especialmente en países más pobres como Cabo Verde, que protagonizó una gesta mundialista histórica.

Es posible que tenga mejor acogida en los centros futbolísticos emergentes de África y Asia que en Europa.

La FIFA planea crear una filial independiente —con inversión de capital privado— para controlar los derechos comerciales y operativos de sus eventos.

Sin embargo, la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, afirma que este acuerdo es inmoral y que la FIFA no tiene derecho a vender “lo que simplemente administra en fideicomiso para la próxima generación”.

El enfrentamiento sumió al fútbol en una guerra civil global.

Los opositores temen que nuevos inversores estén comprando el poder para influir en el deporte; para que los Mundiales —especiales por celebrarse solo cada cuatro años— sean más frecuentes; e incluso para que modifiquen las reglas en busca de beneficios económicos.

El boicot de la UEFA afectaría al próximo Mundial femenino del año que viene y podría privar al próximo Mundial masculino de la presencia de potencias como España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra.

No es ninguna novedad que Trump sea impopular en Europa.

E Infantino se muestra cada vez más arrogante. Recientemente declaró que el Mundial fue “el mayor acontecimiento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado jamás”, sin mencionar la invención de la imprenta, la Revolución Industrial, las revoluciones políticas y los despertares religiosos, las dos guerras mundiales, el descubrimiento de la penicilina y el alunizaje.

Pero muchos de los aficionados que detestan a Infantino no son precisamente coherentes.

No parecen importarles los oligarcas ni las naciones represivas de Medio Oriente que controlan sus clubes cuando estos invierten grandes sumas de dinero en los mejores jugadores.

Pero esta reacción negativa va más allá del rechazo a Trump e Infantino.

Tiene sus raíces en la psicología y las inseguridades de los seguidores del fútbol. Refleja una era de despojo político, deportivo y emocional, donde las fuerzas financieras descontroladas globalizan un deporte de clase trabajadora que enriquece enormemente a unos pocos privilegiados, pero deja atrás a las masas.

Tras el Mundial, algunos aficionados al fútbol perciben que la FIFA pretende americanizar el deporte.

Y estas fuerzas que están transformando el fútbol no son únicas. Son las mismas que desafían a las sociedades globales en una era de oligarcas, líderes políticos autoritarios y élites cuyas decisiones marcan la vida de millones de personas con mucha menos capacidad de decisión sobre su propio destino.

A esto parece referirse Klopp. Demostró una sensibilidad inusual hacia la carga emocional del fútbol durante su etapa como entrenador del Liverpool de la Premier League, un club marcado por la tragedia y el sentimentalismo.

Y está conectando con la sensación, extendida entre muchos aficionados, de que algo sagrado, algo que les pertenece, les está siendo arrebatado y que nunca volverá a ser lo mismo.

Esto implica lo que muchos piensan: ¿Por qué los ricos y poderosos deberían pisotear las reglas y tradiciones de un deporte tan fundamental en la vida de tantos?

Este sentimiento se destila a través de la profunda herencia social y cívica del fútbol.

En Roma, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Manchester, Atenas, Glasgow, Marsella, Munich y otros lugares, los clubes de fútbol son pilares del carácter regional, cultural, social e incluso religioso y nacional. Son una forma de expresar el orgullo de clase y la identidad personal.

Existe un dicho que afirma que uno no elige a su equipo; el equipo lo elige a uno. La afición se transmite de generación en generación.

“Pocos hemos elegido a nuestros clubes, simplemente nos han sido presentados”, escribió Nick Hornby en “Fiebre en las gradas”, su clásico libro de 1992 sobre la obsesión y la agonía de ser seguidor del fútbol americano.

Un ejemplo similar en Estados Unidos podrían ser los equipos de fútbol americano universitario del sur, que llegan a encarnar las características de sus ciudades y se convierten en símbolos de la identidad regional.

Este sentimiento de identidad es endémico del fútbol en sus regiones europeas de origen. Allí, estadios con generaciones de antigüedad se alzan imponentes sobre hileras de viviendas obreras, personificando la creciente desigualdad del deporte a medida que los elevados salarios de los jugadores y la comercialización masiva lo alejan de su público tradicional.

La final del Mundial de este verano fue un éxito rotundo, tanto económicamente como en lo deportivo.

Muchos aficionados extranjeros pudieron apreciar una faceta de Estados Unidos que va más allá de los titulares sobre Trump y los tiroteos masivos que dominan las noticias en sus países.

Pero el evento también reavivó los temores de los aficionados de todo el mundo ante la posible pérdida de su legado. Estos temores se reavivan ahora con el importante acuerdo financiero de la FIFA.

Tomemos como ejemplo algo aparentemente trivial como las pausas para hidratación durante los partidos, introducidas para hacer frente a las altas temperaturas del verano en el hemisferio occidental.

Muchos aficionados las ven como una excusa para introducir más pausas comerciales, y estos intervalos desentonaban con el ritmo continuo del fútbol, ​​evocando la naturaleza intermitente de los partidos de la NFL.

Las mismas quejas suscitaron una pausa prolongada en medio de la final de la Copa del Mundo para dar cabida a un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Los estadounidenses podrían considerar el espectáculo de Madonna, Shakira y Justin Bieber una opción más atractiva que el entretenimiento del medio tiempo en Europa, donde los aficionados beben cerveza a tragos bajo las gradas, hacen cola para usar urinarios abarrotados o, en el Reino Unido, compran empanadas rellenas de algo que, con optimismo, se describe como carne.

El fútbol se aferra a la anticuada idea de que “pertenece a los aficionados”. Variaciones de esta frase han estado en boca de muchos en los últimos días, incluidas las del nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, seguidor del Everton, cuando criticó las propuestas de la FIFA.

Esto es cierto hasta cierto punto. El atractivo del fútbol puede verse enriquecido de forma singular por las demostraciones de pasión de los aficionados, como demostraron los estadios vacíos y silenciosos durante la pandemia del covid-19. Pero está controlado por dueños de equipos multimillonarios, jugadores multimillonarios en el terreno de juego y cadenas de televisión que deciden los horarios de los partidos.

Sin embargo, los aficionados tienen un gran poder una vez movilizados. Esto quedó patente con la revuelta popular que frustró otra propuesta de magnates adinerados: la creación de una Superliga europea en 2021.

Como dijo Bill Shankly, el predecesor más famoso de Klopp en el Liverpool: “Hay quienes creen que el fútbol es cuestión de vida o muerte. Estoy muy decepcionado con esa actitud. Les aseguro que es mucho, muchísimo más importante que eso”.

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