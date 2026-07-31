FIFA descarta el controvertido plan de inversión de US$ 20.000 millones para la Copa Mundial

Por Jacob Lev y Patrick Sung Cuadrado, CNN

El plan propuesto por la FIFA para vender participaciones privadas en próximos torneos del Mundial, que provocó una reacción en contra de aficionados y federaciones de fútbol de todo el mundo, fue descartado, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado este viernes.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo original”, dijo Infantino. “Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar.

“Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”.

La FIFA e Infantino habían anunciado el martes planes para crear una filial independiente —que implicaría inversión de capital privado— que controlaría los derechos comerciales y operativos de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

La propuesta fue objeto de un intenso escrutinio y críticas en todo el mundo, y la UEFA afirmó que la “esencia y la gobernanza” del fútbol estaban amenazadas. Sin embargo, la FIFA aseguró que el dinero generado se reinvertiría en el deporte.

Infantino declaró que su objetivo ahora es reunificar el mundo del fútbol tras este fiasco.

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todo el mundo, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó el dirigente de 56 años.

Infantino se vio cada vez más aislado a medida que aumentaba la presión y la oposición contra el plan del organismo rector del fútbol mundial de inyectar capital privado en sus competiciones.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, amenazó el jueves con boicotear futuras ediciones de la Copa Mundial masculina y femenina en respuesta a la propuesta. La Concacaf, organismo rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) emitieron posteriormente comunicados rechazando la propuesta de la FIFA, aunque sin llegar a un boicot.

La presión aumentó la mañana de este viernes cuando Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino, renunció a su cargo en protesta por la propuesta, declaró: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Que quede claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca… Es un mal negocio para las federaciones miembro de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo de este deporte”.

Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, también se pronunció contra Infantino.

“Es el proyecto de una sola persona”, declaró Lamour en un comunicado a Associated Press este viernes.

Añadió: “Este proyecto no solo no debe seguir adelante… sino que ahora ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”.

Lamour también incluyó esto: “Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

Los acontecimientos de este viernes ocurren después de que la FIFA emitiera una respuesta el jueves por la noche a la reacción en contra sin dar marcha atrás y buscara “reafirmar” su plan de seguir adelante con el proceso de consultas.

Al defender su FIFA Forward Enterprise (FFE), el organismo rector mundial del deporte dijo que “reconoce y respeta los comentarios y la preocupación expresados en público”, y culpó del revuelo a una cobertura “errónea” en los medios.

Más temprano el jueves, la votación unánime a favor de un boicot por parte de las 55 asociaciones miembro de la UEFA ofreció una declaración contundente, lo que enfrentó a las asociaciones nacionales más ricas e importantes del deporte contra Infantino.

CNN contactó a la UEFA, Concacaf y la AFC para solicitar comentarios.

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Con información de Christina Macfarlane, Aleks Klosok y Thomas Schlachter, de CNN.