Las 5 cosas que debes saber este 31 de julio

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La UEFA se va contra la FIFA de Infantino. Decenas de miles de migrantes cruzan de Marruecos al enclave español de Ceuta en un día. Trump anuncia un acuerdo para el desarme de Hamas en Gaza, pero persiste la incertidumbre. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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“El Niño”, un evento climático caracterizado por un aumento de la temperatura en el océano Pacífico, oficialmente ha comenzado y se espera que este año sea el más potente en décadas, al grado de que popularmente ya es conocido como un “Súper El Niño”.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, votó a favor de boicotear los futuros Mundiales masculinos y femeninos en respuesta al plan de la FIFA de inyectar inversión privada en sus competiciones. Por su parte, la Concacaf publicó un comunicado donde sus 41 asociaciones miembro rechazan el plan.

España y Marruecos reforzaron el viernes la valla fronteriza de Ceuta y parecían haber frenado las entradas masivas al enclave del norte de África, después de que unas 49.000 personas llegaran por mar y tierra en un solo día y se hallaran al menos 19 cadáveres en el agua.

El presidente Donald Trump anunció el jueves lo que describió como un acuerdo histórico para garantizar el desarme de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza, meses después de haber anunciado por primera vez un acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel mediado por Estados Unidos. Sin embargo, hasta la noche del jueves el grupo extremista no había confirmado el acuerdo y la incertidumbre persiste.

Colin Gray, el padre de Georgia cuyo hijo adolescente, Colt, mató a cuatro personas en un tiroteo escolar en 2024, fue condenado este jueves a 15 años de prisión en un caso histórico que pone a prueba los límites de la responsabilidad por un tiroteo masivo.

¿En cuál película apareció por primera vez Tom Holland en el papel de Spider-Man?

A. Captain America: Civil War

B. Spider-Man: Homecoming

C. The Impossible

D. Uncharted

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Muere la leyenda italiana del fútbol Franco Baresi

El exdefensa del AC Milan y de la selección italiana Franco Baresi, uno de los jugadores más reconocibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990, murió a los 66 años, informó el viernes su antiguo club.

Ola de calor extremo amenaza con romper récords de temperatura en el oeste de EE.UU.

Una cúpula de calor inusualmente intensa abrasará gran parte del oeste de Estados Unidos este fin de semana y llevará las temperaturas más altas registradas este año a decenas de millones de personas, desde California hasta Canadá.

Las cámaras de Flock enfrentan una creciente ola de rechazo en todo Estados Unidos

En los últimos meses se han registrado actos de vandalismo contra sus dispositivos y varias ciudades han cancelado contratos o retirado las cámaras de vigilancia propiedad de la empresa Flock Safety debido a preocupaciones sobre la privacidad.

-2%

Las ventas de Taco Bell cayeron un 2 % entre finales de junio y el 27 de julio después de que el brote de Cyclospora sumiera a la marca en una crisis de seguridad alimentaria.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido”

—Lo expresó en un comunicado el presidente de Argentina, Javier Milei, tras firmar un decreto en el que se modifica la Ley de Migraciones con el objetivo de impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que expresen mensajes de odio, discriminación o que inciten a la violencia contra los argentinos.

Rescatan a repartidora de correo de las peligrosas inundaciones en el este de Nueva York

Inundaciones peligrosas en el este de Nueva York han afectado algunas zonas del estado y gran parte de Nueva Inglaterra mientras continúan las lluvias torrenciales. Varios condados han declarado el estado de emergencia debido a las crecidas.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Tom Holland debutó como Spider-Man en “Captain America: Civil War”, de 2016.

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