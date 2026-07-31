Ninguna especie se queda atrás: así España salvó a sus animales de los incendios forestales

Por Hira Humayun, CNN

Mientras decenas de personas huían de los feroces incendios forestales en España, el personal de Safari Madrid tenía en quién más pensar.

Desde aves, hasta reptiles, hasta grandes felinos: todos estaban en la trayectoria del peligro y necesitaban ser salvados.

A medida que las llamas se acercaban al parque safari, equipos de cuidadores se quedaron atrás para atender a los animales, conduciéndolos a recintos interiores de hormigón con aire acondicionado que esperaban los mantuvieran fuera del alcance del fuego. Y mientras el cielo se tornaba naranja y el aire se llenaba de densas columnas grises de humo, rociaban con mangueras las áreas circundantes para mantener a raya las llamas.

En San Martín de Valdeiglesias, a unos 70 km (43 millas) al oeste de Madrid, una plaza de toros se convirtió en un refugio improvisado para caballos y ponis, burros y cabras, gatos y perros, según la alcaldesa Aránzazu Povedano Fraguela.

Mientras tanto, la Guardia Civil española entró en acción. “No dejamos a nadie atrás, sea cual sea la especie”, publicó en Instagram, junto con videos en redes sociales que mostraban a sus miembros en granjas de toda la región, evacuando caballos y cabras, reconfortando a vacas y gallinas, y revisando a avestruces, camellos y cocodrilos.

Otros videos mostraban a sus miembros rescatando mascotas domésticas como gatos y perros.

“Se ven tan indefensos y confundidos cuando los evacuamos, que se quedan completamente paralizados. Pero son otro miembro de la familia y aún más en estas circunstancias”, publicó la Guardia Civil.

De vuelta en Safari Madrid, además de sus propios aproximadamente 1.000 animales, el parque acogió a evacuados del centro de vida silvestre Kuna Ibérica, un santuario cercano que rescata animales heridos o abandonados.

A medida que las llamas avanzaban, Safari Madrid se convirtió en el guardián temporal de un lince euroasiático y un lobo ibérico, ambos tuvieron que ser anestesiados durante el traslado, y cuatro buitres.

“El plan de evacuación era simplemente sacar todo lo que pudiéramos, y todo lo que pudiéramos sacar, lo sacaríamos”, dijo Isaac Navarro, director de Kuna Ibérica. Algunos de sus animales fueron trasladados a la Universidad Alfonso X El Sabio, y otros, como las aves rapaces, fueron acogidos por otro centro de rescate de fauna con sede en Madrid.

“Nunca había vivido una situación así, nunca nos habíamos enfrentado a un incendio como este, y [la evacuación] se hizo con toda la prisa, lo mejor que pudimos”, dijo Navarro.

El personal de Kuna Ibérica abrió las puertas de los recintos para que algunos de los animales restantes escaparan temporalmente, antes de reunirlos de nuevo y atenderlos a la mañana siguiente. Al ser rescates que no pueden ser liberados en la naturaleza y dependen por completo de cuidadores humanos, los animales se quedaron cerca y regresaron rápidamente a casa cuando fue más seguro. Fue una situación límite cuando las llamas se acercaron hasta a 10 metros de las instalaciones, pero los animales resultaron ilesos, dice Navarro.

En Safari Madrid, las llamas finalmente se acercaron a 500 metros del parque antes de desviarse en otra dirección. Pero incluso entonces, el peligro persistía.

“Durante el día, examinamos el terreno que se había quemado… y apagamos un tronco que aún ardía y podría reavivarse”, dijo a CNN un portavoz del parque, José Luis Cano Becerro.

Durante dos noches, los cuidadores montaron guardia y para la segunda noche se sintieron lo suficientemente seguros como para dormir, dijo, “aunque siempre con cierta preocupación, pero cada día la situación mejoraba”.

Afortunadamente, todos los animales se salvaron, aunque algunos se pusieron un poco inquietos.

Aunque los animales del parque están acostumbrados a pasar algo de tiempo en recintos interiores para revisiones veterinarias, estar retenidos allí durante más de un día fue algo nuevo para algunos.

“Algunos se pusieron un poco agitados”, dijo Cano Becerro. “Creemos que fue porque tuvieron que quedarse dentro durante tanto tiempo y no podían salir, lo cual no es habitual en su rutina, especialmente los elefantes asiáticos machos que son adolescentes y estaban un poco más inquietos, pero nada preocupante”.

“Al final te queda la amarga sensación de que toda la zona, toda la región se ha quemado, pero al menos nuestros animales están todos a salvo”, dijo Navarro, de Kuna Ibérica, cuyos animales ya han regresado.

En Safari Madrid también los animales han vuelto a sus hábitats y el parque ha reabierto a los visitantes.

Pero mientras el humo permanece a lo lejos y el Gobierno advierte al público que se mantenga vigilante, puede que pase algún tiempo antes de que sus cuidadores vuelvan a respirar tranquilos.

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Con información de Michael Rios, Isa Cardona y Lisa Wong, de CNN.