Cerró su estudio de pilates para perseguir su sueño de escalar montañas, pero entonces ocurrió una tragedia

Por Hanna Park, CNN

A principios de este año, Sarah Mallory Geis cerró las puertas de su estudio de pilates en San Antonio, Texas, diciéndoles a sus amigos hacia dónde creía que se dirigía su vida.

“Dando un salto gigantesco de fe hacia lo desconocido para ver adónde va la vida”, escribió en Instagram. “Tengo la sospecha de que habrá muchos cascos, arneses y crampones de por medio”.

Ese salto la llevó al aire gélido y enrarecido del pico Broad, en Pakistán. Geis murió en una avalancha en la montaña, la 12.ª más alta del mundo, en la cordillera del Karakórum. Formaba parte de una expedición de 10 personas liderada por el reconocido montañista nacido en Nepal Nirmal “Nims” Purja, cuando la avalancha golpeó el jueves. Geis tenía 39 años, informó KENS, afiliada de CNN.

Los rescatistas que buscan al equipo han recuperado hasta ahora tres conjuntos de restos, incluidos los de Geis, mientras continuaban con la búsqueda de los demás escaladores pese al mal tiempo que dificultó los vuelos de helicóptero, dijeron las autoridades. Purja seguía entre los desaparecidos.

Karrar Haidri, vicepresidente del Alpine Club of Pakistan, dijo en un comunicado a The Associated Press que los escaladores perdieron contacto con el campamento base después de la avalancha y que han estado incomunicados desde el jueves.

Este fue el primer intento de Geis de una cumbre de 8.000 metros, de las cuales solo hay 14 en el mundo, según Moving Mountains, la empresa pakistaní que guiaba la expedición.

“Me voy a mi primera gran expedición de escalada de ‘chico grande’ en Pakistán”, escribió en redes sociales antes del viaje. “Veamos si podemos llevar este cuerpo y estas botas hasta el pico Broad, la 12.ª montaña más alta del mundo”.

Geis había sido miembro de la junta directiva de San Antonio Sports, un grupo local que lleva grandes eventos deportivos a la ciudad. En un comunicado, el grupo elogió su “espíritu audaz” y su generosidad. “El impacto que tuvo en nuestra comunidad nunca será olvidado”, añadió.

Antes de las montañas, Geis trabajó junto a su padre, George, en el negocio inmobiliario familiar, le dijo a KENS. Ya había viajado antes a la región, pidiéndoles a sus padres tiempo libre para hacer el viaje, dijo.

“Eso era lo que quería hacer, ir a hacer senderismo”, dijo. “Era una persona muy positiva, y muy inteligente, y podía hacer casi cualquier cosa que quisiera hacer”.

Al hablar sobre los días por venir, George Geis dijo que la familia ahora está enfocada en traer a su hija de regreso a San Antonio.

“Bueno, es duro. Es duro”, le dijo a KENS. “Nuestro objetivo principal ahora es traerla de vuelta aquí”.

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Con información de Laura Sharman, Martin Goillandeau y Sophia Saifi, de CNN.