CNN verifica: Trump afirma sin fundamento que Walz está “detrás” de ciberataque y repite falsedades en la reunión de gabinete

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump repitió algunas de sus afirmaciones falsas más comunes sobre la economía, la inmigración y su historial en política exterior durante una reunión de gabinete en Camp David el viernes.

Trump también formuló una acusación totalmente infundada contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

A continuación, una verificación de algunos de sus comentarios en la reunión.

Trump habló esta semana sobre los ciberataques que han afectado a los sistemas de agua potable en varios estados. Se desconoce públicamente quién está detrás de ellos, pero funcionarios estadounidenses y estatales consideran a Irán como uno de los sospechosos.

Trump dijo: “Creo que Minnesota está detrás de esto. ¿Saben quién está detrás? Minnesota. Porque son sumamente incompetentes. Creo que el gobernador está detrás de esto”. Añadió: “No creo que haya habido un ciberataque iraní. Creo que Minnesota debería ponerse las pilas”.

Sencillamente, no hay fundamento para afirmar que Minnesota o Walz —el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024 y un crítico declarado de Trump— estén “detrás de esto”.

El FBI y la Agencia de Protección Ambiental emitieron un comunicado el jueves en el que afirman que, desde el lunes, “las empresas de servicios públicos del sector de agua y aguas residuales (WWS) en al menos siete estados han reportado incidentes al FBI, y parte de esa actividad degradó las operaciones de agua”.

Trump no mencionó a los gobernadores de los otros seis estados.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Trump, un portavoz de Walz remitió a CNN a una serie de publicaciones suyas en la plataforma de redes sociales X.

Walz escribió en su cuenta personal: “Trump no puede vencer a Irán porque está demasiado ocupado librando una guerra con Minnesota”.

También escribió en su cuenta oficial: “Trump sabe perfectamente quién es el responsable de este ataque y sabe que otros estados también fueron afectados. Así es la guerra moderna, y demuestra una vez más que no existe ningún plan para ganar una guerra contra Irán”.

Añadió: “DOGE asestó un golpe mortal a la CISA y dejó a Estados Unidos expuesto a ciberataques. Por suerte, nuestros expertos en Minnesota pudieron identificar la vulnerabilidad rápidamente y trabajar con las comunidades locales para detenerla”.

Construcción de fábricas: Trump dijo: “Estamos construyendo más fábricas y plantas en este país que nunca antes”. La Casa Blanca no pudo identificar ninguna fuente para esta afirmación cuando CNN preguntó a principios de esta semana.

En realidad, los datos federales muestran que el gasto en construcción manufacturera en EE.UU., una forma común de evaluar el estado de la construcción de fábricas en el país, ha disminuido constantemente durante el segundo mandato de Trump después de un repunte que ocurrió durante la mayor parte de la presidencia de Joe Biden (seguido de una disminución en los últimos meses de su administración).

Puede ver claramente la disminución de 2025 y 2026 en este gráfico oficial.

La tasa anual ajustada estacionalmente del gasto en construcción manufacturera en mayo de 2026 (el mes más reciente con datos disponibles), de aproximadamente US$ 174.800 millones, fue un 28 % inferior a la de mayo de 2024, el último mayo bajo la presidencia de Biden, y también un 28 % inferior a la de diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en el cargo.

El indicador también fue un 26 % inferior a la de febrero de 2025, el primer mes completo de Trump en el cargo, y un 22 % inferior a la de mayo de 2025.

Biden y la inflación: Trump dijo: “Cuando asumimos el cargo, heredamos una catástrofe total. La administración anterior generó la peor inflación en 48 años”.

Es cierto que la tasa de inflación interanual en EE.UU. alcanzó un máximo de aproximadamente 40 años durante la administración Biden, 9,1 %.

No fue un máximo de 48 años, y, lo que es más importante, no fue la tasa de inflación que heredó Trump. Ocurrió en junio de 2022, más de dos años antes de que Trump regresara al cargo.

La inflación se desplomó antes de la investidura de Trump. La tasa de inflación interanual en el último mes completo de la administración Biden, diciembre de 2024, fue del 2,9 % y subió al 3,0 % en enero de 2025, el mes en que Trump juró el cargo.

La cifra es inferior a la tasa más reciente disponible al momento en que Trump habló el viernes, 3,5% en junio de 2026.

Inflación actual: Trump dijo: “Este mes se anunció que la inflación está cayendo al ritmo más rápido en más de seis años”.

La inflación del mes pasado sí cayó al ritmo más rápido en más de seis años, y el anuncio de este hito se produjo este mes.

Sin embargo, conviene verificar la afirmación de Trump de que la inflación está cayendo, ya que los datos son retrospectivos, no actuales. No indican que la inflación esté cayendo tan rápido ahora.

La rápida caída de junio se debió en gran medida a la fuerte bajada de los precios de la gasolina en medio de un alto el fuego con Irán. En julio, tras los nuevos ataques entre Washington y Teherán, los precios de la gasolina volvieron a subir.

Muchos analistas prevén que la pronunciada caída de la inflación de junio sea efímera.

Biden y las cifras de migración: Trump repitió su falsa afirmación de que Biden permitió la entrada al país de “25 millones” de inmigrantes.

La cifra de “25 millones” es falsa. Incluso la cifra anterior de Trump de “21 millones” fue una exageración desmesurada.

Hasta diciembre de 2024, el último mes completo bajo la administración Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” con inmigrantes en todo el país durante ese mandato, incluyendo millones que fueron expulsados ​​rápidament.

Incluso sumando a los llamados “gotaways” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara de Representantes en aproximadamente 2,2 millones, no hay manera de que el total se acerque siquiera a lo que Trump ha dicho.

Inmigrantes y asesinatos: Trump también afirmó que “11.888” de las personas que Biden permitió ingresar al país son “asesinos”.

No es cierto que la administración Biden haya permitido la entrada de todos estos asesinos. Como Trump ha hecho en numerosas ocasiones anteriores, estaba describiendo datos federales de forma inexacta.

El Departamento de Seguridad Nacional y expertos independientes han señalado que la cifra a la que parece referirse Trump tiene que ver con personas no ciudadanas que ingresaron a EE.UU. no solo durante la administración Biden, sino a lo largo de varias décadas, incluyendo durante la primera administración de Trump.

Esos individuos fueron condenadas por homicidio en algún momento, generalmente en EE.UU. después de su llegada, y aún se encuentran en el país mientras figuran en el “registro de no detenidos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluye a personas que actualmente cumplen condenas de prisión.

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Irán y la guerra: al hablar de la guerra con Irán, Trump afirmó que la fuerza aérea y la armada iraníes habían sido “aniquiladas”, pero que Irán aún conservaba “algunos” misiles y drones.

Sin embargo, poco después añadió: “Sus líderes ya no existen. Todo está destruido. Pero seguirán luchando”.

Esta afirmación de que “todo está destruido” no fue una hipérbole puntual de Trump. Ha dicho repetidamente que Irán se ha quedado sin ninguna capacidad militar. Pero, según admitió el viernes y en varias otras ocasiones, es evidente que “todo” ha sido destruido.

Irán sigue teniendo misiles, drones y otras capacidades militares. Esto se evidencia en la capacidad que Irán sigue teniendo para atacar a las fuerzas estadounidenses, a países de su región y a buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz.

CNN informó a finales de mayo que fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense indicaron que Irán estaba reconstruyendo rápidamente ciertas capacidades que se habían visto mermadas por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Y si bien es cierto que Estados Unidos e Israel eliminaron a varios altos dirigentes iraníes, incluido el líder supremo, el ayatola Alí Jhamenei, Irán sigue estando gobernado por el régimen islámico que dirigía el país antes de la guerra, encabezado ahora por el líder supremo, el ayatola Mojtaba Jamenei, hijo del anterior.

Trump y las guerras: Trump dijo, como en muchas otras ocasiones, “Puse fin a ocho guerras”. No es cierto. Su lista de “ocho guerras” está plagada de errores.

La lista de Trump incluye dos situaciones que nunca llegaron a ser guerras durante su mandato: una disputa diplomática entre Egipto y Etiopía y una supuesta situación misteriosa entre Serbia y Kosovo.

La lista también contiene una guerra, entre Ruanda y la República Democrática del Congo, que aún no ha terminado a pesar de un acuerdo de paz negociado por la administración Trump.

Además, la lista abarca la guerra entre Israel y Hamas, pero Israel continúa realizando ataques frecuentes en Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

También engloba el breve conflicto de 2025 entre Israel e Irán, aunque Israel se unió a Estados Unidos para iniciar otra guerra contra Irán en 2026.

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