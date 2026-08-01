El derrumbe de una madre dedicada: el doloroso testimonio del exmarido de Lindsay Clancy

Por Nicki Brown, CNN

Dawson Clancy, un niño pequeño lleno de energía al que le encantaban los camiones y los bomberos, se vistió solo por primera —y última— vez la mañana del 24 de enero de 2023. En una foto tomada por su padre, Dawson salta hacia la cámara con la ropa que eligió, con los brazos en alto y una gran sonrisa.

Esa misma noche, cuando Patrick Clancy regresó de hacer recados a la casa familiar en Duxbury, Massachusetts, encontró a Dawson y a sus otros dos hijos inmóviles en el sótano, cada uno con una banda elástica alrededor del cuello.

“Sabía que se había ido”, dijo Patrick sobre su hijo mediano el lunes, cuando fue llamado a declarar como primer testigo en el juicio por triple homicidio de su exesposa, Lindsay Clancy.

Lindsay Clancy, de 35 años, no niega haber estrangulado mortalmente a sus hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Sin embargo, su abogado afirma que la exenfermera de partos no debería ser considerada penalmente responsable de sus muertes, argumentando que en ese momento sufría de psicosis posparto y una enfermedad mental grave, a pesar de sus esfuerzos por buscar tratamiento. Tras los homicidios, Lindsay Clancy se cortó las muñecas y el cuello y saltó por una ventana del segundo piso de la casa, un intento de suicidio fallido que la dejó parcialmente paralizada, según la defensa.

“No tenía ningún motivo. Amaba a sus hijos”, declaró el abogado defensor Kevin Reddington en su alegato inicial. “Tenía la intención de suicidarse. No lo fingió”.

Por su parte, la Fiscalía argumenta que Lindsay Clancy no estaba en un estado de psicosis cuando mató a sus hijos de forma deliberada y meticulosa, aunque reconoce que tenía problemas de salud mental.

“Esta es una mujer que actuó intencionalmente, racionalmente y con rapidez para lograr un objetivo muy específico: matar”, declaró la fiscal adjunta del condado de Plymouth, Shanan Buckingham, ante el jurado durante su alegato inicial el lunes.

El juicio, que se espera que se centre en gran medida en el testimonio de expertos con posturas contrapuestas sobre la enfermedad mental posparto, podría durar hasta ocho semanas. Lindsay Clancy se enfrenta a cadena perpetua si es declarada culpable.

Esta semana, el jurado también visitó la antigua casa de la familia y escuchó el testimonio de una docena de testigos, la mayoría personal médico y agentes del orden que acudieron a la escena del crimen.

Pero el foco principal de la primera semana fue, sin duda, Patrick Clancy, una figura clave en el caso, quien dedicó dos días a testificar sobre el declive de su exesposa, que culminó con la muerte de sus tres hijos.

Patrick Clancy respiró hondo mientras testificaba sobre cada uno de sus tres hijos pequeños.

Cora adoraba a las princesas, dijo, y su nombre se debe al primer bebé que Lindsay ayudó a nacer como enfermera. El programa de televisión favorito de Dawson era “Paw Patrol”, dijo Patrick, y Callan era “un bebé muy feliz”.

Lindsay Clancy era una madre “muy dedicada” que hacía todo por sus hijos, testificó su exmarido. Les tomó cientos de fotos; algunas las incluyó en collages que colgaban en su casa, dijo.

Las fotos mostradas en el juicio mostraban la casa familiar llena de juguetes y decorada con coloridas pegatinas y pinturas caseras que, según él, su entonces esposa había puesto en las paredes.

Pero en el fondo, Lindsay Clancy lidiaba con estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental que se desarrollaron después del parto, según su exmarido; problemas que se agravaron cuando se preparaba para regresar al trabajo después del nacimiento de su tercer hijo en mayo de 2022.

“Le costaba mucho estar separada de ellos”, testificó Patrick Clancy.

Según declaró, entre septiembre de 2022 y enero de 2023, varios médicos le recetaron numerosos medicamentos.

La Fiscalía argumentó que Lindsay Clancy buscaba una solución rápida y sencilla para su salud mental, recurriendo a diferentes médicos y cambiando de medicación cuando no obtenía los resultados esperados.

Pero según Patrick Clancy, “no se trataba de dejar la medicación, sino de encontrar la medicación adecuada”.

La “gran espiral” de Lindsay Clancy comenzó cuando empezó a tomar un nuevo antipsicótico a principios de diciembre de 2022, según testificó su exmarido. Por esas fechas, ella le dijo que tenía tendencias suicidas y que tenía “pensamientos intrusivos” sobre hacerles daño a los niños, afirmó.

“Describió pensamientos de hacerles daño a los niños o de que padecieran alguna enfermedad”, dijo, añadiendo que no le preocupaba su seguridad porque ella no mostraba “ninguna intención” de hacerles daño.

La salud mental de Lindsay Clancy empeoró en diciembre después de que un médico le aumentara la dosis del antipsicótico, según Patrick Clancy, y ella visitó dos centros médicos en las semanas siguientes.

Pero tras una estancia de varios días en un centro psiquiátrico cerrado a principios de enero, pareció mejorar, dijo Patrick Clancy. Lindsay Clancy declaró que ya no tenía pensamientos suicidas y que no mencionó haber pensado en hacerles daño a sus hijos.

Los fiscales mostraron al jurado varias imágenes de varias salidas de ese mes, en las que la familia de cinco personas jugó en un parque acuático cubierto y visitó un museo.

“Tenía esperanza”, dijo Patrick Clancy. “Parecía mucho mejor”.

El 24 de enero de 2023, Lindsay Clancy ayudó a sus hijos a construir un muñeco de nieve en el jardín y le envió a Patrick —que estaba trabajando en el sótano— fotos de los niños jugando en la nieve.

“Estaba jugando con los niños y parecía estar de buen humor”, dijo Patrick Clancy. “Estaba teniendo uno de sus mejores días”.

Esa tarde, salió de casa para recoger la medicina de su hijo mayor y un pedido de comida para llevar que su esposa había hecho en un restaurante local. Antes de irse, Patrick Clancy acunó a su bebé, le dio un beso en la cabeza a su hija y le dijo a su familia que “volvería enseguida”, declaró.

Mientras estaba en la farmacia, Patrick Clancy dijo que llamó a Lindsay Clancy, pero ella no contestó. Le devolvió la llamada aproximadamente un minuto después, según él, y hablaron brevemente sobre el medicamento.

“Estaba bastante callada. Parecía ocupada”, testificó su exmarido. “Recuerdo que colgué pensando que probablemente estaba bañando a los niños o algo así”.

Después de comprar el medicamento, Patrick Clancy fue al restaurante a recoger la cena. Al regresar a casa, dijo que la casa estaba inusualmente silenciosa.

El padre dijo que llamó a su familia y comenzó a buscarlos, revisando las habitaciones de los niños y el baño. Luego revisó la habitación del segundo piso que compartía con su esposa.

“La puerta estaba cerrada con llave”, dijo Patrick Clancy. “Y fue entonces cuando supe que algo andaba mal”.

Cuando abrió la puerta, encontró la habitación cubierta de sangre y la ventana abierta.

Lindsay Clancy yacía boca arriba en el patio trasero, justo debajo de la ventana, con profundos cortes en las muñecas y otro en el cuello, según declaró.

Cuando le preguntó qué había sucedido, ella respondió: “Intenté suicidarme”.

Patrick Clancy preguntó dónde estaban sus hijos, testificó, y Lindsay Clancy le dijo que estaban en el sótano. Llamó al 911 y esperó con su esposa en el patio a que llegara la ayuda.

Se reprodujo una grabación de la llamada en el tribunal, pero no se transmitió, de acuerdo con una orden judicial. Lindsay Clancy se cubrió el rostro con las manos y sollozó mientras se reproducía el audio para el jurado.

Una vez que llegaron los servicios de emergencia, Patrick Clancy entró corriendo a la casa, donde, según declaró, encontró a sus tres hijos inmóviles en el sótano con bandas elásticas de ejercicio alrededor del cuello.

Los servicios de emergencia que se encontraban fuera de la casa oyeron gritos provenientes del interior, testificó un agente, quien describió cómo él y otro agente corrieron y encontraron a Patrick Clancy en el sótano.

“Levantó la vista y gritó: ‘¡Mató a los maldi*** niños!’”, declaró el agente de Policía de Duxbury, Brian Josephine.

Varios socorristas testificaron sobre sus desesperados intentos por reanimar a Cora, Dawson y Callan.

Según documentos judiciales, Cora y Dawson fueron declarados muertos esa noche. El personal médico logró que Callan recuperara el pulso en el hospital, según los fiscales, pero nunca recuperó la conciencia y falleció tres días después.

Aproximadamente una semana después de estrangular mortalmente a sus hijos, Lindsay Clancy llamó a su esposo desde el hospital, según declaró él.

“No habló de nuestros hijos, habló de lo que había vivido”, testificó Patrick Clancy. “Dijo que escuchó la voz de un hombre que le decía que si no lo hacía ahora, perdería su oportunidad, o algo por el estilo”.

Su exesposa nunca antes había mencionado haber escuchado la voz de un hombre, afirmó.

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Con información de Andi Babineau y Elise Hammond, de CNN.