La sentencia del Tribunal Supremo, en el centro de la crisis migratoria de Ceuta en España

Por Alessandra Freitas, CNN

Alrededor de 50.000 migrantes cruzaron esta semana hacia Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África, en una afluencia masiva que desbordó a las autoridades locales. Al menos 57 personas murieron durante los cruces, lo que motivó medidas más estrictas de seguridad fronteriza en toda Europa.

Los líderes españoles dijeron que estaban trabajando para expulsar a todos los que habían entrado lo antes posible y afirmaron el viernes por la noche que la mayoría de los migrantes habían sido devueltos al vecino Marruecos. Muchos habían regresado voluntariamente tras no encontrar comida ni refugio en Ceuta. Sin embargo, las causas del aumento siguen siendo objeto de disputa.

Funcionarios españoles, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijeron que redes de trata de personas alentaron los cruces, tergiversando un reciente fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes.

Según esa explicación, los traficantes y los migrantes asumieron erróneamente que el fallo significaba que cualquiera que intentara entrar por mar no podía ser deportado. Sin embargo, la decisión legal era extremadamente limitada.

El 29 de junio, el Tribunal Supremo de España emitió un fallo en el que afirmaba que las autoridades no pueden deportar sumariamente a los migrantes que llegan por mar sin el debido proceso, porque no cruzaron la infraestructura física fronteriza a la que se hace referencia en la legislación española.

La decisión abarca a los migrantes interceptados mientras nadaban hacia los enclaves de Ceuta y Melilla —también en la costa norteafricana—, que a menudo han sido objeto de una devolución inmediata a Marruecos sin ningún procedimiento formal.

“Solo significa que no se les puede devolver en el mar porque no hay cruce de una frontera formal”, dijo a CNN Gemma Pinyol-Jiménez, responsable de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies e investigadora asociada en GRITIM–Universidad Pompeu Fabra.

“La idea es facilitar el trabajo de la Policía, pero no significa que estas personas puedan quedarse en Ceuta.”

Pinyol-Jiménez dijo que el proceso requerido podría ser muy breve, lo que permitiría que las personas fueran deportadas en cuestión de días. “Y aun así significa que si has entrado de manera irregular, puedes ser devuelto a Marruecos, porque también hay un acuerdo con Marruecos”, dijo. España y Marruecos firmaron un acuerdo bilateral de readmisión en 1992 que exige a Marruecos, bajo ciertas condiciones, readmitir a nacionales de terceros países que entraron irregularmente en España a través de territorio marroquí.

Daniel Thym, profesor de Derecho Público, Europeo e Internacional en la Universidad de Constanza, describió la decisión como “un fallo muy técnico”. Dijo que distingue entre los migrantes que trepan las vallas fronterizas y los que llegan a territorio español nadando alrededor de ellas, y que no constituye un dictamen amplio en materia de derechos humanos.

“El tribunal incluso estableció una posible manera en que el Gobierno podría eludir el fallo”, dijo, en referencia a la sugerencia de los jueces de que España podría instalar barreras físicas en el agua que permitirían nuevamente devoluciones inmediatas.

“Es importante entender que los movimientos migratorios casi nunca tienen una sola causa”, dijo Thym. “El fallo pudo haber sido un detonante, pero había muchos otros factores en juego”.

La economía relativamente fuerte de España, un reciente programa de regularización para migrantes indocumentados que ya viven en el país, las condiciones favorables del verano en el mar y las presiones económicas de larga data sobre los jóvenes en Marruecos y en otras partes del norte de África también han sido citadas por expertos como posibles impulsores de la afluencia.

Thym también señaló el gran número de adolescentes entre quienes cruzaron.

“Muchos de ellos tienen 16 o 17 años”, dijo Thym. “Eso crea problemas porque oficialmente son menores no acompañados. Pero si solicitan asilo, obtienen un procedimiento adecuado, que a menudo tarda meses, si no años.”

Según estadísticas oficiales, la tasa de desempleo de los marroquíes de 15 a 24 años sigue siendo alta, en 37,2 %, a pesar de que la tasa de desempleo nacional descendió ligeramente hasta el 13 %, en 2025.

“Existe una constante atracción estructural hacia Europa para los jóvenes. La economía española va muy bien”, dijo Thym.

España también se está moviendo en la dirección opuesta a muchos otros países europeos, que están girando hacia la derecha y endureciendo las políticas inmigratorias. A principios de este año, el Gobierno de Sánchez anunció un programa de regularización que inicialmente se esperaba que diera a 500.000 inmigrantes indocumentados que ya viven en España una vía hacia el estatus legal.

Thym dijo que las solicitudes superaron con creces esa estimación inicial.

“Más de 1 millón de inmigrantes indocumentados solicitaron”, dijo.

Ceuta y Melilla son dos territorios españoles en la costa mediterránea de Marruecos, que juntos conforman las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Durante mucho tiempo han estado entre las rutas migratorias más sensibles de Europa, protegidas por altas vallas fronterizas y una estrecha cooperación entre España y Marruecos para prevenir cruces irregulares.

Aunque son territorio español, los enclaves ocupan una posición legal y política única. Marruecos reclama la soberanía sobre ambos territorios, lo que hace que la migración allí no sea solo una cuestión humanitaria, sino también una fuente recurrente de tensión diplomática.

Un aumento migratorio similar en 2021 fue ampliamente considerado como una represalia durante una disputa diplomática sobre el Sahara Occidental. Se acusó ampliamente a las autoridades marroquíes de relajar los controles fronterizos después de que España permitiera que un líder del movimiento independentista del Sahara Occidental recibiera tratamiento médico.

“Este tipo de movimientos organizados no ocurren sin, como mínimo, la colaboración pasiva de las autoridades marroquíes”, dijo Pinyol-Jiménez. Marruecos ha negado cualquier implicación.

Una crisis más amplia

La oleada migratoria se ha convertido rápidamente en un tema político candente en toda Europa.

Italia anunció controles fronterizos temporales para las llegadas desde España, mientras que Francia dijo que reforzaría las inspecciones a lo largo de su frontera. La oposición española ha acusado al Gobierno de Sánchez de perder el control de las fronteras del país, mientras que los líderes europeos han renovado los llamados a políticas inmigratorias más estrictas.

Aunque Ceuta es territorio español y forma parte del espacio Schengen, el movimiento entre el enclave y la España peninsular ya está sujeto a controles de identidad, lo que significa que los migrantes que llegan a Ceuta no obtienen automáticamente un acceso sin restricciones a la Europa continental.

Mientras tanto, Sánchez ya ha anunciado planes para instalar barreras flotantes en el agua alrededor de Ceuta, una medida que, según el Gobierno, cumpliría con la sentencia del Tribunal Supremo al tiempo que restablecería la capacidad de llevar a cabo devoluciones inmediatas.

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