“Tenemos el corazón destrozado”: Savannah Guthrie suplica por ayuda seis meses después de la desaparición de su madre

Por Rebekah Riess, CNN

Seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie en su casa de Tucson, Arizona, la presentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, declaró en una nueva publicación de Instagram el sábado por la mañana que la familia está “suplicando por ayuda”.

“Desde entonces, hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido con angustia y desesperación”, escribió Savannah Guthrie en el pie de foto de una imagen de Nancy Guthrie sonriendo a la cámara.

“Tenemos el corazón destrozado”, dijo Savannah Guthrie, y añadió que ella y sus hermanos “pasan cada instante pensando en ella, añorándola y buscándola”.

Nancy Guthrie, de 84 años, no tenía su teléfono ni sus medicamentos esenciales cuando desapareció de su casa en la madrugada del 1 de febrero.

Los investigadores han seguido pistas que parecían ofrecer esperanza, incluyendo evidencia en video y miles de pistas, pero cada día termina sin el resultado que su familia anhela desesperadamente: traerla de vuelta a casa.

“Tenemos una determinación inquebrantable: descubrir qué le sucedió para poder darle la dignidad de una despedida adecuada, una celebración de su extraordinaria vida que tanto se merece”, dijo Savannah Guthrie en la publicación de Instagram el sábado.

La publicación reitera el llamado de la familia para obtener información sobre el caso, mencionando que se ofrece una recompensa.

“Alguien reconoce la letra en las notas de rescate”, escribe Guthrie, refiriéndose a la nota de rescate y la sombría carta posterior publicadas por los investigadores el viernes en un intento por encontrar pistas que alguien familiarizado con los presuntos secuestradores pudiera reconocer.

“Hay una manera de terminar con esta situación y hacer lo correcto”, agregó.

Guthrie también criticó duramente a quienes “siguen esta historia por entretenimiento o lucro”, y afirmó: “No están de su lado, son cómplices del daño que se le ha infligido”.

Durante la búsqueda, los hijos de Guthrie han compartido repetidamente emotivos mensajes de video en redes sociales dirigidos a los responsables, suplicándoles que traigan a su madre a casa.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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