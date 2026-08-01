Una cúpula de calor en el oeste de EE.UU. traerá temperaturas peligrosamente altas para decenas de millones de personas

Por Andrew Freedman, CNN

Una cúpula de calor inusualmente intensa está provocando temperaturas peligrosas en partes del oeste este sábado; cerca de 55 millones de personas se encuentran bajo alertas por calor. La mayoría de ellas residen en zonas de California, Nevada y Arizona, aunque las alertas se extienden hacia el norte hasta la frontera con Canadá.

Aquí están las últimas novedades:

Récords en riesgo: es probable que este fin de semana se registren docenas de temperaturas máximas históricas desde California hasta Montana, y es posible que también se igualen o superen algunos récords mensuales.

es probable que este fin de semana se registren docenas de temperaturas máximas históricas desde California hasta Montana, y es posible que también se igualen o superen algunos récords mensuales. Temperaturas abrasadoras: se esperan temperaturas superiores a 38 °C desde Las Vegas hasta Montana, con algunas zonas más frescas en el medio. Las máximas previstas para este fin de semana podrían alcanzar los 48 °C en Phoenix, 46 °C en Las Vegas y rondar los 35 °C en el centro de Los Ángeles.

se esperan temperaturas superiores a 38 °C desde Las Vegas hasta Montana, con algunas zonas más frescas en el medio. Las máximas previstas para este fin de semana podrían alcanzar los 48 °C en Phoenix, 46 °C en Las Vegas y rondar los 35 °C en el centro de Los Ángeles. Amenaza para la salud pública: el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) advierte de riesgos “mayores” o “extremos” por calor en gran parte de la región, lo que indica una amenaza generalizada para la salud pública. En Los Ángeles, que está bajo una advertencia de calor extremo, los centros de enfriamiento permanecerán abiertos hasta el domingo. Sin embargo, se pronostica que las temperaturas superiores al promedio continuarán la próxima semana. Otras grandes ciudades, como Las Vegas y Phoenix, también han habilitado centros de enfriamiento.

el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) advierte de riesgos “mayores” o “extremos” por calor en gran parte de la región, lo que indica una amenaza generalizada para la salud pública. En Los Ángeles, que está bajo una advertencia de calor extremo, los centros de enfriamiento permanecerán abiertos hasta el domingo. Sin embargo, se pronostica que las temperaturas superiores al promedio continuarán la próxima semana. Otras grandes ciudades, como Las Vegas y Phoenix, también han habilitado centros de enfriamiento. Peligro extremo de incendios en el noroeste: este sábado se ha declarado un nivel de peligro de incendio “extremadamente crítico” (nivel 3 de 3), una situación poco común, para partes de Washington y Oregon.

El calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con el clima en EE.UU. cada año, según el NWS. Un factor que hace que el calor sea tan peligroso es cuando las temperaturas se mantienen elevadas durante la noche; en Phoenix y Las Vegas, en particular, las mínimas nocturnas apenas bajarán a un rango de entre 29 y 35 °C. Temperaturas tan altas impiden que las personas se refresquen y descansen si no tienen acceso a sistemas de climatización, lo que aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

La existencia de un riesgo de calor extremo indica que las temperaturas podrían ser mortales, especialmente para quienes carecen de acceso a aire acondicionado o refrigeración. Este riesgo también implica una probable mayor demanda para los sistemas de salud, incluyendo un aumento en las visitas a urgencias por afecciones derivadas del calor.

Si bien el calor se concentrará en el suroeste durante el sábado y el domingo, algunas de las temperaturas máximas más inusuales —en comparación con el promedio— se registrarán en las Grandes Llanuras y el norte de las Montañas Rocosas, ya que Montana, Nebraska, Colorado y Wyoming experimentarán temperaturas cercanas a los 40 °C.

Este verano, múltiples “domos de calor” han afectado a Estados Unidos y Europa. Los estudios demuestran que el cambio climático provocado por la actividad humana está haciendo que olas de calor como esta sean más probables, intensas y duraderas. Asimismo, es posible que los domos de calor particularmente fuertes y de lento desplazamiento se estén volviendo más frecuentes a medida que el planeta se calienta, aunque este es un tema que sigue siendo objeto de investigación activa.

Además del calor extremo, existe un riesgo extremo de incendios en el noroeste del Pacífico, donde la temporada de incendios forestales en Oregon y Washington ya avanza a un ritmo récord.

Este sábado está vigente un inusual nivel 3 de 3 de peligro de incendios, calificado como “extremadamente crítico”, para partes de Washington y Oregon. Varios grandes incendios forestales ya arden en la región, y los fuertes vientos y las condiciones de sequía podrían hacer que esos incendios —y cualquier nuevo foco— se propaguen rápidamente. El humo de los incendios está afectando a varios estados y a Canadá.

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Con información de Emma Balleste, de CNN.