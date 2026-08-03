A cuánto llegaron las remesas a México en la primera mitad del año y qué nos dice sobre los migrantes mexicanos en EE.UU.

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Las remesas hacia México mantuvieron su ritmo de crecimiento durante la primera mitad de 2026, una señal de que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias y financieras del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, los migrantes mexicanos cada vez más establecidos en el país continúan encontrando formas de enviar dinero a sus familias.

Entre enero y junio, México recibió US$ 30.759 millones en remesas, la gran mayoría enviadas desde Estados Unidos, un aumento de 3,1 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Banco de México. Solo en junio ingresaron US$ 5.471,8 millones, con lo que estos envíos acumularon cinco meses consecutivos de crecimiento.

Las remesas representan una fuente clave de ingresos para millones de hogares mexicanos y suelen destinarse a cubrir gastos cotidianos como alimentación, vivienda, educación y salud. Por eso, su comportamiento también refleja cómo está cambiando la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

La mayor parte de las remesas ya circula por el sistema financiero formal: 99,2 % de las remesas que llegaron al país durante el primer semestre se enviaron mediante transferencias electrónicas y más de la mitad se depositó directamente en cuentas bancarias en México, según el Banco de México.

Desde mayo, el Gobierno de Trump ha impulsado nuevas medidas sobre el sistema financiero estadounidense. De acuerdo con el análisis de BBVA, una orden ejecutiva emitida el 19 de mayo busca restringir el acceso de migrantes sin estatus regular a ciertos servicios financieros, incluyendo la apertura de cuentas, las transferencias al exterior y otros productos financieros.

Además, una alerta de FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU. encargada de vigilar posibles delitos financieros, identificó como sectores de interés actividades como la construcción, la agricultura, la hotelería y los servicios domésticos, donde hay una alta participación de trabajadores migrantes.

Aunque estas medidas no están dirigidas directamente contra las remesas, BBVA advierte que podrían dificultar algunas operaciones financieras que utilizan los migrantes indocumentados para realizar los envíos a México, aunque su impacto podría ser limitado por sus redes familiares.

Muchos hogares mexicanos en Estados Unidos tienen una situación migratoria mixta: conviven personas indocumentadas con familiares o conocidos que cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense que podrían continuar realizando los envíos.

“Es muy posible que, de hacerse más severas las medidas, se recurra a estas redes de apoyo para el envío de remesas a México, lo cual mitigaría sus posibles impactos negativos”, señala el análisis de BBVA.

Estas redes forman parte de una amplia comunidad mexicana en Estados Unidos que mantiene vínculos a ambos lados de la frontera a través de estos envíos. En 2024, los mexicanos sumaban 38,9 millones de personas, equivalentes al 11,5 % de la población estadounidense, según datos del Censo de Estados Unidos.

La recuperación de 2026 ocurre después de que 2025 marcara la primera caída anual de las remesas en más de una década. Aunque factores económicos influyeron en ese retroceso, especialistas también señalan el peso de los cambios en la dinámica migratoria en Estados Unidos.

El endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Trump, incluido el aumento de las deportaciones, se suma a una menor llegada de nuevos migrantes, un factor que durante años impulsó el crecimiento de las remesas.

Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue, ha señalado que la diferencia ahora es que una parte importante de los envíos depende de una comunidad mexicana que lleva décadas establecida en Estados Unidos

“Los inmigrantes mexicanos han estado en Estados Unidos en promedio durante 26 años”, señaló Orozco en entrevista con CNN. Por otro lado, el especialista explica que los migrantes suelen enviar dinero durante aproximadamente 30 años, por lo que una parte importante de quienes comenzaron a hacerlo hace décadas se acerca al final de ese ciclo, mientras que la llegada de nuevos remitentes se ha desacelerado.

El crecimiento de las remesas en dólares tampoco significa necesariamente una mejora en el poder adquisitivo de las familias mexicanas. BBVA señala que, al considerar el efecto del tipo de cambio y la inflación, los hogares receptores recibieron en junio 8,3 % menos recursos en términos reales que un año antes.

Los estados que tradicionalmente reciben más remesas continuaron encabezando la lista. De acuerdo con BBVA, Guanajuato fue la entidad con mayores ingresos durante el primer semestre, con US$ 2.705 millones, seguido de Michoacán (US$ 2.456 millones), Jalisco (US$ 2.444 millones), Ciudad de México (US$ 1.974 millones) y Estado de México (US$ 1.967 millones).

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