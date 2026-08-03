La Casa Blanca estuvo directamente involucrada en la orden de Blanche que rescinde el fondo contra la “instrumentalización”

Por Alayna Treene, Kristen Holmes y Hannah Rabinowitz, CNN

La Casa Blanca estuvo directamente involucrada en la orden del secretario de Justicia interino Todd Blanche para rescindir formalmente el fondo presidencial de US$ 1.800 millones contra la “instrumentalización” de la justicia, dijeron a CNN múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

En concreto, secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el director de asuntos legislativos, James Braid, estuvieron “profundamente involucrados” en el proceso, según dijo un funcionario. Blanche trabajó con la Casa Blanca durante todo el proceso y mantuvo informados a altos funcionarios sobre las negociaciones y los principales puntos de fricción.

El presidente Donald Trump estaba al tanto del acuerdo alcanzado entre Blanche y los dos senadores republicanos clave que se mantenían firmes respecto a su designación, John Cornyn y Thom Tillis, para rescindir formalmente el controvertido fondo y limitar un acuerdo previo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre investigaciones fiscales al presidente y a miembros de su familia a acciones retroactivas, dijo el funcionario.

Trump, sin embargo, dejó claro el lunes que no revisó personalmente el acuerdo, diciendo a los periodistas en el Despacho Oval: “No lo miré”.

“Entiendo que ha habido una aprobación, pero no sé qué acordaron”, dijo, añadiendo que su comprensión era que Blanche “acordó reconfirmar cosas que ya ha dicho”. Trump dijo que veía el fondo “como algo positivo”, pero afirmó que no había otros planes para revivirlo mediante otro mecanismo.

“No hay otras vías que yo conozca”, dijo el presidente.

Funcionarios de la Casa Blanca y el propio Trump se habían sentido frustrados con los senadores antes de que se alcanzara un acuerdo. Creían que los senadores intentaban ejercer presión, aunque en privado, dijo un funcionario de la Casa Blanca, los legisladores reconocieron que Blanche era el más adecuado para el cargo.

Aunque Trump personalmente sigue creyendo en el fondo de casi US$ 1.800 millones, fue convencido por sus principales asesores de que esta era la única manera de asegurar que la designación de Blanche como secretario de Justicia avanzara, dijo el funcionario.

“Quiere que confirmen a Blanche”, dijo el funcionario a CNN. “Se da cuenta de que necesita hacer esto”.

Un alto funcionario del Gobierno dijo que es típico que la Casa Blanca —o la secretaria general del presidente— siga el proceso de una designación, pero que las negociaciones tuvieron lugar únicamente entre Blanche y los senadores. Braid no estuvo profundamente involucrado en el proceso, dijo el funcionario.

Blanche, el exabogado personal de Trump que se desempeña como secretario de Justicia interino, es bien valorado dentro de la Casa Blanca y es visto como un nombramiento leal de Trump. Varias personas familiarizadas con el asunto dijeron que Blanche quería obtener la confirmación del Senado —aunque podría seguir sirviendo en calidad interina o dirigir el Departamento de Justicia como secretario de Justicia adjunto por el resto del mandato de Trump— y que la Casa Blanca quería ayudarlo.

Las exigencias de Tillis y Cornyn —en particular en lo relativo a limitar el acuerdo con el IRS— dejaron a Blanche en una situación difícil, ya que ponerlas por escrito podría enfurecer al presidente. Así que durante semanas, el Departamento de Justicia fue y vino con el equipo de Cornyn para intentar encontrar un punto medio.

El principal asesor jurídico de Cornyn encabezó las negociaciones por el republicano de Texas, quien parecía ser el detractor más serio a medida que se acercaba la votación para impulsar la designación de Blanche. El equipo de Blanche envió varias versiones del memorando al asesor de Cornyn, según varias personas familiarizadas con el asunto. En cada versión, el abogado decía encontrar lagunas que debían abordarse.

A última hora del domingo por la noche, Blanche publicó dos documentos en una publicación en X para anunciar que se había alcanzado un acuerdo. El primer documento es un memorando firmado que indica que el Departamento de Justicia estaba rescindiendo formalmente la orden que estableció el fondo contra la “instrumentalización”, y el segundo era una declaración sin firmar que aclaraba los términos de las protecciones del IRS. Tillis y Cornyn confirmaron rápidamente su aprobación del acuerdo.

Blanche dijo en su memorando que el fondo “no tendrá fuerza ni efecto” y que el memorando “establece, más allá de toda duda, que no existe ningún Fondo”. También atribuyó el mérito a las “conversaciones de buena fe” con los senadores.

Aun así, algunos abogados dentro del Departamento de Justicia han cuestionado si el documento que firmó Blanche era jurídicamente vinculante. El memorando contra la instrumentalización está firmado por Blanche, pero no incluye la firma de los actuales abogados personales de Trump, quienes habrían suscrito el acuerdo original con la administración.

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Con información de Evan Perez