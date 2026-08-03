Una avioneta realiza un audaz aterrizaje de emergencia en una autopista interestatal de Florida

Por Aaron Cooper, CNN

La Administración Federal de Aviación investiga una avioneta en un vuelo de entrenamiento que realizó un aterrizaje de emergencia en una autopista interestatal de Florida el lunes por la mañana, esquivando por poco señales viales y vehículos.

El Piper PA-28 Cherokee, monomotor, se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pensacola poco antes de las 11 a.m., cuando el piloto informó por radio que había un problema con el avión.

“Nuestra presión de aceite está bajando a la zona roja y sí tenemos vapores en la cabina por el aceite”, dijeron, según el audio del control de tráfico aéreo captado por LiveATC.net.

El avión había despegado de Pensacola unos 30 minutos antes, según el sitio de seguimiento FlightAware.

“(Estamos) perdiendo el motor. No sé si vamos a llegar al aeropuerto”, dijo el piloto.

Había dos personas a bordo del avión en ese momento, según la FAA.

“No vamos a llegar al aeropuerto, vamos a bajar en la I-10”, afirmó el piloto. “Estamos alineados con la I-10 tratando de evitar los autos”.

Eric Johnson conducía un camión por los carriles en dirección este de la autopista cuando la aeronave aterrizó justo delante de él.

“Es un milagro”, dijo a WEAR, afiliada de CNN. “Si no hubiera visto esa sombra sobre mi camión y reducido la velocidad, (el avión) habría impactado contra el costado de la cabina”.

Un video de su cámara del tablero muestra a la aeronave deslizándose por debajo de una señal vial, esquivándola por apenas unos pocos metros, antes de tocar tierra en los carriles vacíos.

El piloto y el estudiante de vuelo a bordo, así como los conductores en la autopista, no resultaron heridos, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia.

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Con información de Sarah Dewberry y Amanda Jackson.