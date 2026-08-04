Ariana Grande dice que su decisión de dar un paso atrás no es “reactiva ni impulsiva”

Por Jack Guy, CNN

La cantante Ariana Grande tranquilizó a sus fans asegurando que su decisión de alejarse de los reflectores “no fue algo reactivo ni impulsivo”.

Durante una presentación en Chicago, Illinois, el lunes, Grande abordó la reacción al anuncio del domingo de que suspenderá futuras apariciones y se tomará un descanso de la vida pública.

“El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo”, dijo en un video de una fan compartido en sus historias de Instagram. “Es algo que había decidido planear… hace mucho tiempo”.

Grande, de 33 años, agregó que la decisión “se tomó desde un lugar reflexivo y empoderado”, y su discurso recibió una ovación entusiasta del público en el United Center.

“Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero solo tengo que decir que eso no podría estar más… lejos de la realidad”, dijo la cantante. “Es necesario poner límites, los seres humanos a veces necesitamos un descanso”.

“No importa qué ruidos existan allá afuera, nada podrá distorsionar mi realidad, ni ser más real para mí, ni más fuerte para mí que este amor que compartimos”, agregó Grande. “Los amo”.

El discurso, y el anuncio de Grande de que “dará un paso atrás en cuanto a visibilidad”, transmitido por su representante en exclusiva para la revista People, se produce en medio de una renovada especulación sobre su delgadez y salud.

La estrella del pop acababa de lanzar el video musical de su último sencillo, “Petal”, en el que su siempre menuda figura aparecía marcada por las sombras de los huesos de su pecho, lo que generó preocupación y alarma.

No es la primera vez que Grande tiene que lidiar con el escrutinio público sobre su cuerpo.

En 2013, cuando tenía 19 años, Grande escribió en Tumblr que, aunque “normalmente no me gusta abordar rumores”, sentía que “ya que algunos de ustedes están preocupados por mí, debería tomarme el tiempo de escribirles una pequeña nota para abordar todo este asunto del ‘trastorno alimenticio’”.

Diez años después, volvió a dejar claras sus fronteras al publicar un video en su cuenta verificada de TikTok.

“Creo que deberíamos ser más amables y menos propensos a comentar sobre los cuerpos de las personas, sin importar qué”, dijo.

“Si crees que estás diciendo algo bueno o con buenas intenciones, sea lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, tonterías… realmente deberíamos esforzarnos por no hacer eso tanto”.

La gira Eternal Sunshine de Grande está programada para finalizar en Londres el 1 de septiembre.

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Con información de Lisa Respers France, de CNN.