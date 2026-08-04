Arrestan a un hombre armado en el campo de golf de Trump en California antes de la visita del presidente

Por Danya Gainor y Holmes Lybrand, CNN

Un hombre armado fue arrestado el domingo afuera del Trump National Golf Club en el sur de California después de que agentes federales reportaran a una persona sospechosa caminando por la propiedad, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado el martes.

El Servicio Secreto investiga si la persona representó una amenaza para el presidente Donald Trump, dijo a CNN una fuente federal de las fuerzas del orden.

Una fuente federal de las fuerzas del orden dijo a CNN que no había indicios actuales de que la persona estuviera planeando un ataque contra el presidente Donald Trump. La fuente señaló que la investigación estaba en curso.

Trump tiene previsto visitar Los Ángeles el martes para un evento del Comité Nacional Republicano.

Los agentes identificaron al hombre como Jeanine John Taele, de 38 años, de Downey, quien, según dijeron, también fue investigado por el Departamento de Policía de El Segundo en un caso de robo.

Taele estaba tomando fotos y videos en los terrenos, y parecía estar monitoreando “actividades de planificación de seguridad”, según el departamento del sheriff. Fue arrestado y acusado de portar un arma de fuego oculta y posesión de munición prohibida.

Detectives asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI ejecutaron el lunes una orden de allanamiento en la residencia de Taele debido a las “posibles implicaciones de seguridad en torno al incidente”, informó el departamento del sheriff.

Los investigadores recuperaron lo que describieron como un rifle de estilo AR modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, munición, dispositivos de señal de radio y varios cuadernos que contenían lo que el departamento del sheriff calificó como “declaraciones preocupantes”.

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y el Servicio Secreto están colaborando en la investigación, dijeron funcionarios, y podrían añadirse cargos adicionales a medida que avance la investigación.

“Actualmente, los investigadores no han identificado ninguna amenaza creíble para nuestras comunidades”, indicó el comunicado. “Sin embargo, este caso subraya la importancia de la vigilancia, las alianzas sólidas con las agencias locales, estatales y federales de las fuerzas del orden, y las medidas proactivas adoptadas para identificar e investigar actividades sospechosas antes de que puedan escalar”.

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