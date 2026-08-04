El cuerpo de Ariana Grande vuelve a estar en las noticias

Por Lisa Respers France, CNN

El domingo, Ariana Grande anunció que “dará un paso atrás en cuanto a visibilidad”, suspendiendo sus futuras apariciones una vez que termine su actual gira de verano. La estrella del pop acababa de lanzar el video musical de su último sencillo, “Petal”, en el que se veía su siempre menuda figura marcada por las sombras de los huesos de su pecho. Fans, críticos y consumidores de noticias sobre celebridades respondieron con un coro de consternación o alarma.

El anuncio, realizado por su representante en exclusiva para la revista People, probablemente no detendrá el debate sobre su delgadez y salud, que ha existido de una forma u otra desde que la cantante, ahora de 33 años, era adolescente; y, en el caso de otras personas públicas, desde mucho antes.

Un representante de Grande declinó hacer más comentarios.

Nadie fuera del círculo personal de Ariana Grande sabe la razón, si es que existe alguna, por la que parece haber perdido peso. Su salud es privada; su imagen es visible en todas partes. El espacio entre esas dos premisas se llena de especulación y de debates sobre si está bien o mal especular al respecto.

¿Qué es asunto del público? ¿De qué es responsable? Han pasado ya 43 años desde que la cantante de ventas multiplatino Karen Carpenter murió a los 32 años de un paro cardíaco provocado por anorexia y bulimia. Miles de fans la vieron consumirse a lo largo de los años.

“Lo delicada que era quedó dolorosamente claro a mediados de los años 70, cuando el público la vio consumirse ante sus propios ojos”, escribió James Gavin para The New York Times en 2010 al reseñar la biografía “Little Girl Blue: The Life of Karen Carpenter” de Randy L. Schmidt. “Karen sufría de lo que entonces eran trastornos alimenticios misteriosos, anorexia nerviosa y bulimia, y se estaba muriendo de hambre lentamente”.

“No creo que su enfermedad se haya manejado adecuadamente”, dijo su hermano y compañero de banda Richard Carpenter en una entrevista con CBS en 2022, mientras promocionaba el libro “Carpenters: The Musical Legacy”, que coescribió. Richard Carpenter, quien desarrolló una adicción a los Quaaludes bajo la presión de la fama, dijo que había hecho las paces con su pasado, excepto en lo que respecta a la muerte de su hermana.

Pero solo han pasado seis años desde que la prensa y el público se vieron envueltos en una vorágine de chismes y especulaciones sobre la apariencia de Chadwick Boseman en un video de Instagram de abril de 2020 por el Día de Jackie Robinson, enfocándose no en la iniciativa benéfica que anunciaba la estrella de “Black Panther”, sino en lo delgado que se veía de repente. ¿Había perdido peso para un papel? ¿Estaba consumiendo drogas? ¿Estaba enfermo?

Todo se aclaró meses después, cuando Boseman murió a los 43 años y se reveló que había estado recibiendo tratamiento privado por cáncer de colon desde 2016. Tanto en los medios masivos como en las redes sociales, la gente condenó lo que consideraban una humillación corporal hacia la querida estrella.

“El hecho de que Boseman hubiera sido criticado por su pérdida de peso demuestra lo superficialmente que la mayoría de las personas ve a los demás cuando su único criterio de juicio son las imágenes que ven en línea”, dijo Kelly Coffey, entrenadora personal y coach de salud, a Business Insider en ese momento.

La gente ha estado interpretando ideas sobre el peso y la imagen de Grande a lo largo de su carrera. En 2013, cuando tenía 19 años, Grande escribió en Tumblr que, aunque “normalmente no me gusta abordar rumores”, sentía que “ya que algunos de ustedes están preocupados por mí, debería tomarme el tiempo de escribirles una pequeña nota para abordar todo este asunto del ‘trastorno alimenticio’”.

La adolescente continuó: “Perdí un poco de peso el año pasado. Es porque dejé de comer comida chatarra y empecé a tomar decisiones saludables. ¡Estaba feliz con cómo era antes y todavía lo estoy ahora! ¡Solo que más saludable! Pero el cambio de estilo de vida que elegí hacer el pasado agosto no fue, ni nunca fue, para estar más delgada. Simplemente no me estaba cuidando en absoluto”.

Diez años después, volvió a dejar claros sus límites publicando un video en su cuenta verificada de TikTok.

“Creo que deberíamos ser más amables y menos cómodos comentando sobre los cuerpos de las personas, sin importar qué”, dijo. “Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, sea lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, tonterías… realmente deberíamos trabajar para no hacer eso tanto”.

Pero el cuerpo de Grande seguía siendo presentado al público como parte de su trabajo. Hubo aún más preocupación en 2025 cuando ella y su coprotagonista de “Wicked: For Good”, Cynthia Erivo, se convirtieron en tema de debate por lo delgadas que ambas parecían durante la gira promocional de la película.

Oona Hanson, coach para padres especializada en trastornos alimenticios, dijo en ese momento en una entrevista con CNN que algunos padres estaban tan preocupados por el tema que se habían puesto en contacto con ella.

“Independientemente de cuál sea el estado médico o de salud real de estas actrices, que no lo sabemos, las imágenes ultradelgadas, creo, son muy dolorosas y pueden ser detonantes para alguien que, digamos, ha visto a su hijo quedar demacrado por un trastorno alimenticio”, dijo Hanson. “O saben que su hijo estaba viendo imágenes que se parecen mucho a estas fotos de la gira de prensa”.

La gira Eternal Sunshine de Grande, programada para finalizar en Londres el 1 de septiembre, y su video “Petal” proporcionaron aún más imágenes para considerar. “LO QUE VEN AQUÍ NO ES NORMAL”, escribió en Instagram la defensora de la recuperación de trastornos alimenticios Charli Howard, acompañando imágenes fijas del video “Petal”.

Howard escribió: “Creo que es vital que discutamos imágenes/videos/contenido como estos y el daño que pueden —y van a— causar en mujeres y niñas”.

“Esta pobre mujer posiblemente está muriendo justo frente a nosotros. Este atuendo está diseñado para acentuar la delgadez para el debate”, escribió la actriz Jameela Jamil en los comentarios. “Su equipo es completamente irresponsable por no guiarla lejos de esta imagen profundamente dañina para que sus jóvenes fans no la vean tan glamurizada”.

Ese “posiblemente” en el comentario de Jamil sirvió como un reconocimiento de que nadie que habla sobre Grande tiene acceso a ninguna verdad subyacente. Las preocupaciones terminan señalando en múltiples direcciones a la vez: hacia la hipotética vulnerabilidad de Grande, hacia la responsabilidad de Grande por los supuestos efectos en sus fans, hacia lo glamorosas que son las imágenes, hacia lo impactantes que son las imágenes.

Ahora, por un tiempo, habrá menos imágenes con las que trabajar. Grande ha decidido cancelar su papel planeado en la reposición en el West End de “Sunday in the Park with George” de Stephen Sondheim y evitar hacer otras apariciones públicas. El anuncio no mencionó si participará o no en la próxima gira de prensa por su actuación junto a Ben Stiller en “Focker-in-Law”, que se estrena en noviembre. CNN se ha puesto en contacto con Universal Studios para obtener comentarios.

La declaración del representante de Grande a People evitó notablemente decir que hubiera algo mal con la propia estrella. Su gira, decía, terminará “de manera saludable y feliz”.

En cambio, la declaración decía que ella se alejaba de “el escrutinio público interminable y constante”.

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