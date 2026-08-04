Imágenes muestran el proyecto del helipuerto de Trump en la Casa Blanca parcialmente desmontado

Por Betsy Klein, CNN

El proyecto de helipuerto del presidente Donald Trump en el jardín sur de la Casa Blanca parece estar experimentando cambios que provocaron que se desmonten algunas de las obras.

La Casa Blanca nunca ha tenido un helipuerto, pero un nuevo modelo de helicóptero utilizado para el transporte presidencial, el VH-92A Patriot, quemó el césped en las pruebas, requiriendo una solución para los aterrizajes rutinarios del Marine One. La construcción de la nueva zona de aterrizaje, que Trump dijo que estaría hecha de “granito tallado”, comenzó poco después de que concluyera la pelea de la UFC celebrada en su jardín en junio.

Pero en los últimos días, parte de la construcción ha sido visiblemente revertida.

La semana pasada, las imágenes mostraban a los trabajadores colocando letras que deletreaban “Sello del Presidente de los Estados Unidos” alrededor de la plataforma de aterrizaje circular de 100 pies (30 metros) de ancho. Pero en las imágenes de esta semana, se ve a los trabajadores desmontando las letras. Y para este martes, estaban completamente removidas.

Al cuestionársele sobre los cambios, y si eran estéticos u operativos, la Casa Blanca se negó a dar detalles. “Continuamos haciendo mejoras y ajustándonos en consecuencia como parte del proyecto en curso para satisfacer mejor las necesidades de la Casa Blanca”, dijo un funcionario.

The Washington Post fue el primero en informar sobre los cambios en la construcción del helipuerto.

Trump dijo anteriormente que el proyecto sería totalmente pagado por Lockheed Martin, que es dueño de Sikorsky Aircraft, el fabricante de los nuevos helicópteros. Pero no está claro cómo los cambios podrían afectar el costo, que Trump dijo previamente que sería un proyecto de “US$ 5 millones o US$ 6 millones de dólares”, y si Lockheed Martin asumiría alguna carga adicional.

Lockheed Martin se negó a comentar, remitiendo las consultas a la Casa Blanca.

Trump, un exdesarrollador de bienes raíces, ha estado personalmente involucrado en el proyecto del helipuerto, marcando uno de más de una docena de esfuerzos que ha supervisado para remodelar la infraestructura alrededor de la Casa Blanca y la ciudad Washington, en general.

Muchos de esos proyectos propuestos, incluyendo su salón de baile de 90.000 pies cuadrados (unos 8.300 metros cuadrados) en la Casa Blanca, una gran renovación del Kennedy Center y la construcción de un nuevo arco el triunfo en una rotonda, están llenos de desafíos legales. Y el 58 % de los estadounidenses dijeron que se sienten insatisfechos o enojados con las proyecciones de construcción que Trump ha emprendido en Washington, según una encuesta de CNN publicada la semana pasada.

Mientras tanto, el propio Departamento de Justicia del presidente describió recientemente la renovación de la administración del estanque reflectante del Memorial de Lincoln como un trabajo “desastroso” por más de US$ 14 millones.

Para Trump, las fuentes dicen que la construcción no es solo un proyecto secundario; es la base de su legado. El presidente se involucra con detalles de diseño meticulosos, hasta el punto que ha sorprendido a las fuentes que se han reunido con él sobre sus proyectos de construcción.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, elogió el proyecto de helipuerto inacabado como un símbolo del liderazgo de Trump.

“Durante años, la Casa Blanca necesitó desesperadamente un helipuerto adecuado en los terrenos de la Casa Blanca que permita al presidente aterrizar de manera segura y también proteger el hermoso césped del Jardín Sur de los feroces gases de escape del increíble Marine One”, dijo Ingle en un comunicado este martes.

Continuó: “Gracias al presidente Trump, la Casa Blanca nunca ha lucido mejor, y solo continuará mejorando bajo su liderazgo”.

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