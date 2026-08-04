Las 5 cosas que debes saber este 4 de agosto

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Muere un inmigrante bajo custodia en un centro de ICE de Nueva Jersey. Washington y Beijing se disputan la influencia sobre Keiko Fujimori. Estados Unidos hará permanente el requisito de fianzas de visa para 50 países. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La solicitud de un alto mando del comando militar estadounidense encargado de gestionar la guerra del presidente Donald Trump con Irán llegó a través de un correo electrónico: necesitamos ideas. “Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”, escribió un oficial de la división de inteligencia del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Un hombre salvadoreño que se encontraba detenido en un controvertido centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció, según informaron el lunes funcionarios federales, lo que supone la muerte más reciente de un inmigrante bajo custodia del ICE.

Dos personas en Michigan han muerto en relación con el brote de ciclosporiasis, informaron el lunes funcionarios de salud. Estas son las primeras muertes conocidas relacionadas con el brote multiestatal de diarrea explosiva en Estados Unidos.

Keiko Fujimori comenzó su Gobierno buscando equilibrar la influencia de Beijing, principal socio comercial de Perú, y EE.UU., que refuerza su cooperación en seguridad e inversión. La presidenta promete una política exterior pragmática, sin alineamientos automáticos, en medio de crecientes presiones.

Los ataques de las Fuerzas de EE.UU. contra presuntas embarcaciones de droga probablemente han matado ilegalmente a “personas que no están involucradas en el narcotráfico”, dijo el lunes al respecto el senador Tim Kaine a la Casa Blanca, tras “una revisión cuidadosa” de la información clasificada que ha visto hasta ahora. “Son víctimas de asesinato”, escribió el demócrata de Virginia en una carta al presidente Donald Trump.

¿Cuál es la serie que se estrena este mes en HBO Max inspirada en un cómic de DC Comics?

A. Brother Power the Geek.

B. Superman.

C. The Green Goblin.

D. Lanterns.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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50

El Departamento de Estado estadounidense hará permanente un programa piloto en virtud del cual se exige a ciudadanos de 50 países, principalmente de África, depositar fianzas para solicitar una visa de Estados Unidos. Además, aumentará el costo hasta un máximo de US$ 20.000.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. En agosto, HBO Max estrena una serie de superhéroes que luce diferente a lo que este género suele ofrecer. Se llama “Lanterns” y se inspira en las historietas de “Linterna Verde” de DC Comics.

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