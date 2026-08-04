Miles de migrantes llegaron a Ceuta en busca de una vida mejor. Sus familias esperan confirmación de que siguen con vida

Por Hira Humayun, Sarah Hutter y Eyad Kourdi, CNN

La familia de Omar Lotfi vive desde hace días con el peso de preguntas sin respuesta desde que el joven desapareció.

Han publicado llamados en redes sociales, contactado hospitales, organizaciones de ayuda y autoridades, sin dejar ninguna pista sin explorar.

Lotfi, de 24 años, desapareció el 31 de julio después de salir de Dar Bouazza, en las afueras de Casablanca, Marruecos, con la esperanza de llegar a Ceuta. Formaba parte de los más de 70.000 migrantes que la semana pasada se dirigieron hacia la frontera con el enclave español en el norte de África con la esperanza de comenzar una nueva vida en Europa, tras un reciente fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes.

Al menos 72 personas murieron, algunas ahogadas y otras aplastadas durante el suceso. La mayoría de los demás migrantes regresó desde entonces a Marruecos, pero varios miles permanecen en Ceuta, según el Gobierno de la ciudad autónoma. Entre ellos, algunos, como Lotfi, siguen desaparecidos.

Desde la última vez que fue visto ese día en la ciudad marroquí de Fnideq, nadie ha vuelto a tener contacto con él, dijo su hermana Mariem.

“No sabemos dónde está, si se encuentra a salvo, si fue trasladado a un hospital, detenido o si le ocurrió algo más”, dijo Mariem a CNN. “La incertidumbre ha sido devastadora para nuestra familia”.

La familia pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero, por mínima que sea, que se comunique con ellos.

“Omar no es simplemente otra persona desaparecida. Es un hijo, hermano y amigo muy querido”, afirmó Mariem. “Tiene sueños, esperanzas y una familia que lo ama profundamente. Cada día sin noticias aumenta nuestro miedo, dolor e incertidumbre”.

Mariem contó a CNN que Omar intentó cruzar hacia Ceuta junto con un amigo, de quien tampoco se sabe nada. La decisión sorprendió a toda la familia.

“El dolor emocional de no saber si nuestro ser querido está vivo o dónde podría estar es imposible de describir”, comentó.

Pese al sufrimiento, la familia Lotfi mantiene la esperanza y reza todos los días para que Omar regrese sano y salvo.

Los expertos señalan que, además del fallo del Tribunal Supremo, la relativa fortaleza de la economía española, un programa reciente para regularizar a migrantes que ya se encuentran en el país y las persistentes dificultades económicas que enfrentan los jóvenes en Marruecos y otras zonas del norte de África impulsaron la masiva llegada a la frontera.

El aumento del flujo migratorio llevó a España a desplegar a las Fuerzas Armadas después de que las autoridades de Ceuta solicitaran ayuda para controlar la creciente crisis fronteriza, que alcanzó su punto más crítico el jueves. Personas rompieron las vallas fronterizas, nadaron hasta el enclave español y fueron vistas corriendo hacia el territorio en escenas que las autoridades calificaron como de “caos absoluto”.

Estas escenas han incrementado la angustia de familias como la de los Lotfi, al igual que la falta de información. Hasta el momento no existe una cifra oficial de personas desaparecidas. CNN solicitó comentarios al Gobierno de Marruecos.

Incluso entre los migrantes que sí lograron comunicarse con sus familias, no todos desean regresar.

El martes, Issam al-Mardy recibió noticias de su hermano Et-Tayeb, de 26 años, quien permanece en Ceuta sin alimentos, sin refugio y sin intención de volver a Marruecos. Según Issam, su hermano estaba desempleado y quería trabajar en España.

“Su sueño era ir a Europa”, dijo Issam a CNN. “Desde pequeño estaba obsesionado con Europa”.

CNN intentó comunicarse directamente con Et-Tayeb.

El Gobierno de Ceuta estima que, de los miles de migrantes que permanecen allí, más de 800 son menores de edad.

Se cree que Abdullah Al-Hafi, de 17 años, es uno de ellos. La última vez que su familia supo de él fue cuando se dirigía a Fnideq el 30 de julio.

“Nuestra familia vive momentos muy dolorosos”, dijo su hermano Mohammed. “Cada día sin noticias aumenta nuestro miedo y nuestra tristeza”.

Al igual que otras familias, se han comunicado con las autoridades de Marruecos y España, pero sin obtener resultados. También esperan que alguien aporte información sobre su paradero.

Nada Shiba, de 14 años, también se dirigía al paso fronterizo de Ceuta junto con su madre cuando ambas se separaron y la adolescente desapareció, contó a CNN su tío Yousef.

En la frontera, Nada logró cruzar, pero su madre no pudo hacerlo y terminó regresando a Marruecos, una situación que ha generado tensiones dentro de la familia.

“Estoy muy deprimido y muy angustiado por el destino de Nada”, afirmó Yousef. “No tengo idea de dónde está ni si se encuentra bien”. Añadió que su hermano Mohammed, padre de la adolescente, quedó profundamente afectado por la desaparición.

“No puedo culpar a Nada, porque todos los jóvenes en Marruecos creen que un futuro mejor está en emigrar a España para vivir allí”, afirmó. Agregó que el historial de España en materia de derechos humanos, democracia y libertades resulta atractivo para muchos marroquíes en comparación con Marruecos.

Yousef aseguró que, si Nada estuviera con familiares y bien atendida en España, su preocupación sería menor. Sin embargo, pensar que su sobrina está sola, sin saber dónde se encuentra ni cómo está, hace que cualquier posible beneficio de haber llegado a España pase a un segundo plano.

CNN intenta contactar a la madre de Nada.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia consideran especialmente preocupantes casos como el de Nada.

“Lo importante ahora es garantizar que un niño no deje de ser niño simplemente por cruzar una frontera”, dijo Catalina Perazzo, directora de Incidencia y Desarrollo Regional de Save the Children en España. “Tiene derecho a una evaluación individual, a un lugar seguro donde dormir, protección frente a cualquier riesgo y acceso a atención especializada”.

Perazzo advirtió que la llegada masiva de migrantes ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad y que “todavía hay muchos niños en situación de vulnerabilidad en los bosques y en las calles de Ceuta”, donde escasean los alimentos, el agua, el refugio y la ropa.

Mientras tanto, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos pidió a las autoridades de Marruecos y España abrir “investigaciones independientes, urgentes y transparentes” sobre las muertes ocurridas durante el cruce fronterizo y ayudar a “las familias en duelo a conocer el destino de sus hijos y recuperar sus cuerpos para darles una sepultura digna”.

Para las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos, la incertidumbre sigue siendo un sufrimiento insoportable.

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Con información de Michael Rios, de CNN.