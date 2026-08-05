EE.UU. anuncia recompensas por más de US$ 100 millones por ocho presuntos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación

Por Holmes Lybrand y Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas acusaciones y recompensas conjuntas por más de US$ 100 millones por información que lleve al arresto de ocho presuntos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación, al que el presidente Donald Trump designó organización terrorista en febrero de 2025.

Tanto los nuevos cargos como el ofrecimiento de recompensas fueron dados a conocer esta mañana durante una rueda de prensa encabezada por el Departamento de Justicia, que dijo que estas acciones son parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir a un grupo delictivo que produce y trafica grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y utiliza “violencia extrema” en sus operaciones.

Los ocho presuntos líderes del Cartel Jalisco son acusados de múltiples delitos por traficar estupefacientes a Estados Unidos y, en algunos casos, también por conspiración para cometer lavado de dinero.

Entre los señalados destaca Juan Carlos Valencia González, alias “el Pelón”, hijastro del fallecido líder del Cartel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, y a quien Estados Unidos considera actual cabecilla de la organización. Washington ya ofrecía una recompensa por su captura y ahora subió el monto a US$ 25 millones.

Por otros tres presuntos líderes, Estados Unidos ofrece hasta US$ 15 millones en cada caso: Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”.

Flores Silva fue detenido en México en abril de este año. CNN contactó al Departamento de Justicia para consultar si ya presentó una solicitud de extradición a Estados Unidos.

En el siguiente escalafón, se ofrecen hasta US$ 10 millones por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “el Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “la Firma”. Por último, la recompensa por Griselda Margarita Arredondo Pinzón es de US$ 2 millones.

“Esto es nuevamente una continuación de nuestros esfuerzos para eliminar los carteles que han plagado este país durante demasiado tiempo”, dijo el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, durante la rueda de prensa.

Tanto Estados Unidos como México han realizado varias acciones recientes para combatir a diferentes organizaciones criminales.

“El Mencho” murió en febrero de este año luego de un operativo de autoridades mexicanas para detenerlo en el estado de Jalisco, en el occidente del país. El Gobierno reconoce que el Cartel Jalisco sigue operando en diversas regiones, donde no solo se dedica a la producción y al tráfico de drogas, sino también a cometer secuestros, extorsiones, trata de personas y robo de combustible, un delito popularmente conocido como huachicol.

Mientras tanto, Estados Unidos considera al Cartel Jalisco uno de los grupos delictivos más violentos del continente. A lo largo del año, ha emitido sanciones contra diferentes empresas en México señaladas como parte de su red de apoyo financiero, una medida con la que busca cortarle el flujo de recursos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.