El nuevo chatbot de Snapchat, que funciona con inteligencia artificial, enciende alarmas entre adolescentes y padres

Sin embargo, no es posible eliminar My AI de los chats, a menos que el usuario se suscriba a su servicio premium mensual, Snapchat+. Algunos adolescentes dicen que han optado por pagar la cuota de US$ 3,99 de Snapchat+ para desactivar la herramienta antes de cancelar el servicio.

Snapchat dijo a CNN que continúa mejorando My AI basándose en los comentarios de la comunidad y que está trabajando para establecer más límites para mantener a sus usuarios seguros. La compañía también dijo que, al igual que con sus otras herramientas, los usuarios no tienen que interactuar con My AI si no quieren.

