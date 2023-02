Estos son los republicanos que están considerando postularse a las elecciones presidenciales de 2024

Will Hurd: el excongresista de Texas que representó a un distrito fronterizo viajó recientemente a New Hampshire, un estado de votación temprana, aunque no está claro si entraría en la carrera o cuándo lo haría. “Siempre tengo la mente abierta sobre cómo servir a mi país”, dijo a Fox News.

Mike Pompeo: el secretario de Estado de Trump y excongresista por Kansas dijo durante una gira por su nuevo libro, “Never Give an Inch: Fighting for the America I Love”, que decidiría sobre una candidatura presidencial en los próximos meses. Ha sido uno de los republicanos que más abiertamente ha considerado la posibilidad de presentarse a las elecciones, viajando a los primeros estados en votar durante más de un año.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.