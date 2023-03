Hoy es el Día de la Igualdad Salarial. Esto es lo que eso significa

Toma como ejemplo la brecha salarial actual, que asciende a US$ 9.954 en ingresos medios por año, según el Centro Nacional de Leyes de la Mujer. El grupo señala que esta diferencia en la vida de una mujer podría pagar todo lo siguiente y algo más: dos meses de cuidado de niños (US$ 1883), tres meses de alquiler (US$ 3.573), tres meses de primas de seguro médico (US$ 1.544), dos meses de pagos de préstamos estudiantiles (US$ 544) y seis tanques de gasolina (US$ 316).

