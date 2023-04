Jacinda Ardern da un conmovedor discurso de despedida al dejar el cargo de primera ministra de Nueva Zelandia: “Ustedes pueden liderar, como lo hice yo”

“Las razones por las que vine aquí, nunca me abandonaron tampoco”, dijo. “Siempre he creído que este es un lugar donde puedes marcar la diferencia. Me voy sabiendo que eso es cierto”.

“Yo no cambié. Dejo este lugar tan sensible como siempre, propensa a pensar en lo negativo, odiando el turno de preguntas tan profundamente que me costaría comer la mayoría de los días antes, y estoy aquí para decirles que pueden ser esa persona y pueden estar aquí”.

“Pueden ser ansiosos, sensibles, amables y mostrar sus emociones, pueden ser madres o no, pueden ser ex mormón o no, pueden ser nerds, llorones, abrazadores… pueden ser todas estas cosas”, dijo entre lágrimas.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.