Autoridades investigan a un restaurante chino que retó a sus clientes a comerse 108 dumplings

“¿Se considera esto un desperdicio? ¿Por qué no dejar que la gente compita por ser el que más come? ¿La comida que no se consuma irá a parar a los pobres?”, escribió un usuario en Weibo, la versión china de Twitter.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.