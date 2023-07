Nuevo crédito de ANSES para jubilados: montos, requisitos para pedirlo y cómo se devolverá

Los créditos van desde $5.000 (US$ 545) hasta $400.000 (US$ 1.454) y podrán pagarse en 24, 36, o 48 cuotas. La tasa de interés será de 29% anual, según anunciaron ayer los funcionarios. FUENTE: La web de Anses detalla que la cuota del crédito no podrá exceder el 30% del ingreso mensual y que el crédito se deposita en la cuenta bancaria “dentro de los 5 días hábiles”.

La nueva línea de créditos, de hasta $ 400.000 (equivalente a US$ 1.454 al cambio oficial), está destinada a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En tanto, para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los créditos podrán ser de hasta $ 150.000 (US$ 545).

