Tarifa de uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México subirá 2,5% en 2025: ¿quiénes deben pagar y quiénes no?

A partir del 1 de enero del próximo año, la TUA para los vuelos nacionales pasará de US$ 28,95 (unos 596 pesos) a US$ 29,70 (unos 615 pesos) y la internacional de US$ 54,96 (unos 1.139 pesos) a US$ 56,39 (1.168 pesos), según un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

