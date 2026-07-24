Más que conciertos, las presentaciones de Shakira en España serán una “experiencia inmersiva”

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Los conciertos de Shakira en España, además de repasar los grandes éxitos de la intérprete, ofrecerán una experiencia inmersiva para los seguidores de la cantante colombiana.

Tras su paso por diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, ahora será el turno de que los fans europeos disfruten de la gira “Las mujeres ya no lloran”, con la que Shakira ha recorrido los escenarios durante el último año y medio.

En marzo pasado, la artista anunció que su paso por Europa estaría concentrado en una residencia de conciertos que comprenderá 12 fechas en Madrid, las cuales se realizarán entre septiembre y octubre. Lo que más llamó la atención de este proyecto fue que se construirá un recinto especial para albergar los espectáculos en el espacio de Iberdrola Music.

A través de una conferencia de prensa, el equipo de la cantante y Live Nation dieron a conocer más detalles sobre este espacio. Durante el evento, se explicó que el recinto recreará una “ciudad” inspirada en el realismo mágico y contará con ocho pabellones y experiencias diferentes. Estos estarán dedicados a la música, la moda, la gastronomía, la literatura, el arte y el cine, la cultura infantil y el universo artístico de Shakira (además de la danza y la celebración colectiva).

El presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, describió el lugar como “una ciudad” diseñada como un árbol, en el que cada rama “es un camino para una experiencia cultural única”.

Además, explicó que la inspiración está basada en la cultura latina y busca convertirse en un espacio para “una manifestación cultural de pertenencia, de comunidad y de integración”. Asimismo, informó que el recinto contará con un parque llamado Macondo, y que se está explorando la posibilidad de que pueda ser visitado incluso los días en que no tenga actividades.

De acuerdo con la información presentada por la agencia EFE y los organizadores, también se preparan dos zonas VIP (Espacio Garden y Espacio Terrace), las cuales serán puestas a la venta con “precios asequibles” y que “marcarán un antes y un después” en este tipo de eventos.

Las 12 fechas programadas para los conciertos en este recinto son los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre, sumándose la nueva fecha del 9 de octubre.

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