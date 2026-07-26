El número de víctimas de la guerra con Irán supera las 600 mientras el Pentágono modifica discretamente su contabilidad

Por Davis Winkie, CNN

El Pentágono actualizó el sábado su base de datos de bajas de guerra, registrando más de 140 heridos adicionales y reincorporando a los cuatro soldados fallecidos a causa de los ataques iraníes del fin de semana pasado.

El Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés) también incluyó una nueva categoría de seguimiento —”Operaciones en el extranjero”— para los fallecidos y heridos “a partir del 7 de julio”.

Al combinar los nuevos datos del Pentágono con los totales actualizados de la Operación Furia Épica, se constata que 18 soldados han fallecido y otros 624 han resultado heridos desde que Estados Unidos inició su guerra contra Irán, el 28 de febrero. El número de heridos representa un aumento significativo respecto al máximo anterior de 482 registrado por CNN, la semana pasada.

El Pentágono fue objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación y los legisladores, la semana pasada, cuando las cifras de muertos y heridos disminuyeron en el sistema DCAS. Los 12 legisladores demócratas de la Comisión de Servicios Armados del Senado enviaron una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jueves solicitando respuestas sobre qué estaba causando los cambios.

El secretario de Prensa interino del Departamento de Defensa, Joel Valdez, insistió en una publicación en redes sociales del jueves que las disminuciones se debían a “interrupciones temporales de datos en el sitio web (DCAS)”. CNN observó fallas en los datos que causaron fluctuaciones en los totales de bajas al monitorear el sitio del DCAS minuto a minuto la semana pasada.

El viernes, CNN solicitó al Pentágono más detalles sobre la interrupción de los datos, pero hasta el domingo por la tarde el Departamento no había ni confirmado ni respondido a la consulta.

Más allá de la fecha de inicio del 7 de julio, la nueva categoría de “Operaciones en el extranjero” en el sitio del DCAS no incluye detalles distintivos ni especifica el conflicto en el que ocurren las bajas, y el Pentágono no respondió de inmediato a las preguntas que buscaban aclarar qué abarca dicha categoría. Sin embargo, la categoría presenta una lista con los nombres de los militares caídos, que incluye a los tres soldados del Ejército fallecidos en Jordania a causa de un ataque iraní y al soldado fallecido en el norte de Iraq, el fin de semana pasado, durante la detonación controlada de un dron iraní.

La fecha del 7 de julio coincide con el momento en que el presidente Donald Trump afirmó que había comenzado un nuevo conflicto con Irán en una notificación sobre los poderes bélicos que la administración envió al Congreso a principios de este mes. (La Ley de Poderes Bélicos de 1973 exige que el presidente ponga fin a las operaciones militares en un plazo de 60 días, a menos que el Congreso autorice su continuación; la administración de Trump argumentó que el alto el fuego de abril con Irán detuvo el reloj el 1 de mayo para el período inicial del conflicto).

Los legisladores de ambos partidos se han opuesto a la interpretación que hace la administración del reloj de los Poderes Bélicos, aunque algunos analistas y funcionarios sostienen que la ley en sí misma representa un límite inconstitucional a la autoridad presidencial para declarar la guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que la ley es “inconstitucional, al 100 por ciento” durante una conferencia de prensa celebrada en mayo, en la Casa Blanca.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, le dijo a Hegseth, durante una audiencia el 21 de julio, que le “preocupa” que el Gobierno esté eludiendo al Congreso mediante el reinicio del reloj del alto el fuego.

“Esta medida permite, en esencia, que el presidente detenga el reloj de la Ley de Poderes de Guerra justo en el momento en que se vuelve legalmente inconveniente… eludiendo así la autorización del Congreso que exige la Constitución y que prevé la Ley de Poderes de Guerra”, señaló.

El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una alianza entre Outrider Foundation y Journalism Funding Partners (JFP). CNN conserva el control editorial total de los reportajes.

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