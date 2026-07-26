Florida programa la ejecución de dos presos para el mismo día por primera vez desde 1964

Por Nicki Brown y Randi Kaye, CNN

Dos presos del corredor de la muerte en Florida están programados para ser ejecutados con pocas horas de diferencia el martes, lo que marcaría la primera vez en más de seis décadas que el estado ejecuta a varias personas en un mismo día, mientras las autoridades estatales continúan aumentando el ritmo de las ejecuciones.

“No me sorprende ya la cantidad de órdenes de ejecución que se están firmando, pero me impactó como una especie de ruptura del sistema que fuéramos a ejecutar a dos personas con seis horas de diferencia”, dijo el padre Dustin Feddon, un sacerdote católico que ha visitado a presos del corredor de la muerte de Florida durante más de una década.

Feddon actualmente acompaña espiritualmente a James Duckett, cuya ejecución está programada para el mediodía del martes. Duckett ha pasado más de tres décadas en el corredor de la muerte después de ser condenado por el homicidio de Teresa McAbee, una niña de 11 años, en 1987.

Horas después de la muerte de Duckett, el estado planea ejecutar a Dominick Occhicone, un hombre de 80 años que sería el segundo octogenario ejecutado en la era moderna de la pena de muerte en Estados Unidos, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Fue condenado por un doble homicidio en 1987 por matar a los padres de su antigua novia, Raymond y Martha Artzner.

La programación de dos ejecuciones —ambas mediante inyección letal— en un mismo día ocurre mientras Florida ha acelerado su ritmo de ejecuciones, incluso cuando otros estados han abolido o suspendido la práctica. Durante la administración del gobernador republicano Ron DeSantis, Florida ejecutó a 19 presos del corredor de la muerte en 2025, un récord histórico y más del doble del récord anterior del estado en la era moderna, según el DPIC. Este año ya ha ejecutado a 10 prisioneros.

“Esta administración es la administración más activa en materia de pena de muerte que hayamos visto jamás”, dijo a CNN Maria DeLiberato, asesora principal del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.

El reciente aumento preocupa a los defensores de los derechos humanos, en parte porque Florida encabeza al país en número de personas exoneradas del corredor de la muerte. Según datos del DPIC, desde 1973, 30 personas que estaban en el corredor de la muerte de Florida han sido liberadas después de pasar tiempo encarceladas por delitos que no cometieron.

Cuando se le preguntó sobre el calendario y el aumento del ritmo de ejecuciones, un portavoz del gobernador señaló comentarios previos de DeSantis en los que expresó que cree que la pena de muerte es un “castigo apropiado para los peores delincuentes” y que puede funcionar como un “fuerte elemento disuasorio”.

“Hay familias de víctimas que quieren ver justicia, y yo estoy haciendo mi parte para lograrlo”, dijo en noviembre de 2025.

CNN no pudo contactar a las familias de las víctimas de Duckett y Occhicone para obtener comentarios.

Realizar múltiples ejecuciones en un mismo día es poco común en la era moderna. Solo dos estados lo han hecho en los últimos 26 años: Arkansas en 2017 y Texas en el 2000. Florida no ha ejecutado a más de una persona en un mismo día desde 1964, según los registros del sistema penitenciario estatal.

Los defensores señalan que ejecutar a dos hombres con pocas horas de diferencia podría aumentar la presión sobre el proceso de ejecución e incrementar el riesgo de posibles complicaciones.

“Agregar ese tipo de presión en Florida, donde ya ha habido más ejecuciones en ese estado que en todo el resto de Estados Unidos este año, significa buscar más problemas”, dijo Maya Foa, CEO de Reprieve, una organización internacional sin fines de lucro que se opone a la pena de muerte.

Ambos presos han presentado demandas para intentar detener sus ejecuciones, incluida una en la que argumentan que podrían sufrir ejecuciones fallidas debido al calendario acelerado. Esos recursos legales siguen pendientes.

Duckett y Occhicone fueron condenados por jurados, y los tribunales de apelación han rechazado múltiples intentos de anular sus sentencias de muerte, aunque Duckett ha mantenido su inocencia.

Duckett, un exagente de policía de Mascotte, Florida, fue la última persona vista con Teresa McAbee, de 11 años, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en un lago, según documentos judiciales.

El médico forense determinó que la niña había sido agredida sexualmente, estrangulada y ahogada. Las pruebas circunstanciales —incluidas las “huellas dactilares mezcladas” de Duckett y Teresa en su patrulla y unas marcas únicas de neumáticos encontradas en la escena del crimen que coincidían con las de su vehículo— implicaron a Duckett como el autor del crimen, según indicó la Corte Suprema de Florida en una resolución emitida este mes.

El tribunal autorizó recientemente la ejecución de Duckett después de que los resultados de unas pruebas de ADN posteriores a la condena —que sus abogados afirmaban que podrían haber demostrado su inocencia— resultaran inconclusos. Sus abogados sostienen que el estado eligió un laboratorio que no podía realizar las pruebas adecuadas.

“El deber del Estado es garantizar que se haga justicia, no apresurarse a matar en un caso con dudas tan graves sobre la culpabilidad”, dijeron sus abogados defensores en un comunicado. “Estamos comprometidos a buscar todas las vías legales disponibles para el señor Duckett antes de su ejecución programada para el 28 de julio, para que el Estado de Florida no ejecute a un hombre inocente”.

Occhicone fue condenado a muerte después de ser declarado culpable de matar a los padres de su exnovia en 1986. Después de que su expareja se negara a hablar con él, cortó las líneas telefónicas de la vivienda familiar y disparó mortalmente a Raymond y Martha Artzner, según documentos judiciales.

Los abogados de Occhicone rechazaron hacer comentarios cuando CNN los contactó.

Si Occhicone es ejecutado el martes, el hombre de 80 años será el preso de mayor edad ejecutado en Florida, superando a dos hombres de 74 años que fueron ejecutados apenas semanas atrás.

Recientemente argumentó que su ejecución debía cancelarse porque violaría las protecciones de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales, debido en parte a su edad y a problemas de salud relacionados. La Corte Suprema estatal rechazó ese argumento la semana pasada.

Pero Feddon, el sacerdote, estuvo de acuerdo con el argumento de Occhicone y calificó las recientes ejecuciones en Florida como “inaceptables”.

Feddon, quien se opone a la pena de muerte, considera “aún más cruel e inusual” ejecutar a “personas que ya son vulnerables y físicamente o mentalmente frágiles debido a su edad”.

“Es casi como si el estado, quizá, o algunas personas dentro del estado, no quisieran que estos hombres escaparan de la ejecución por una muerte natural, y eso también me preocupa profundamente”, dijo. “Creo que tenemos que examinar nuestra propia conciencia sobre la motivación para firmar una orden de ejecución para un hombre de 80 años”.

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restableciera el uso de la pena de muerte en 1976, las ejecuciones alcanzaron su punto máximo en 1999, cuando casi 100 personas fueron ejecutadas en todo el país.

Desde entonces, el uso de la pena de muerte en Estados Unidos ha disminuido en general, con un número cada vez menor de jurisdicciones responsables de una proporción creciente de las ejecuciones.

Sin embargo, el total nacional del año pasado casi se duplicó respecto al año anterior, con 11 estados ejecutando a 47 presos, 19 de ellos en Florida, según datos del DPIC. Más de la mitad de las ejecuciones realizadas este año ocurrieron en Florida, que ya ha ejecutado a 10 presos, según la organización.

“El ritmo de ejecuciones y la firma de órdenes de ejecución es muy diferente al panorama nacional”, dijo Foa, CEO de Reprieve. “Esto es una ola de ejecuciones a gran escala”.

Florida es uno de los pocos estados donde el gobernador tiene la autoridad exclusiva para emitir una orden de ejecución, el documento legal que establece la fecha de muerte de un preso, según el DPIC. Los activistas argumentan que permitir que el poder ejecutivo controle el proceso con poca intervención judicial crea un sistema secreto y propenso a abusos.

“Por lo que sabemos, podría ser que el gobernador esté lanzando dardos a una diana o girando una ruleta”, dijo DeLiberato, quien también es directora legal y de políticas de Floridians for Alternatives to the Death Penalty. “Debería ser un proceso muy transparente y no lo es. Pero como no lo es, solo podemos especular. Realmente no tenemos idea”.

DeSantis —quien fue elegido gobernador por primera vez en 2018 y se postuló sin éxito para presidente en 2024— ha aumentado recientemente las ejecuciones, algo que DeLiberato dijo que coincide con los llamados del presidente Donald Trump para ampliar el uso de la pena de muerte.

“Todo parece indicar que el gobernador DeSantis y su administración están utilizando la pena de muerte y este ritmo implacable de ejecuciones para fortalecer su futuro político”, dijo.

DeSantis había dicho anteriormente que las ejecuciones comenzaron a aumentar años después de asumir el cargo porque su administración tuvo que “adaptarse” y porque el Departamento de Correcciones del estado se vio afectado por la pandemia de covid-19. También afirmó que, con el paso de los años, su administración escuchó a algunas familias de víctimas y que el gobernador sintió que les estaba “fallando”.

“Hay un dicho: ‘La justicia retrasada es justicia negada’”, dijo el año pasado. “Y por eso sentí que les debía asegurarme de que esto funcionara de manera muy eficiente y oportuna”.

Los activistas dicen que los presos que viven en el corredor de la muerte son plenamente conscientes del aumento del ritmo de ejecuciones y han comenzado a reconocer patrones que podrían indicar cuándo se emitirá una nueva orden de ejecución, como escuchar un sonido particular de llaves en el pasillo o reconocer a un funcionario con cierto uniforme.

“La mayoría de estos hombres son muy conscientes no solo de que se ha acelerado, sino también de que al ejecutar a dos hombres el mismo día, sigue acelerándose aún más”, dijo Feddon.

El sacerdote, como lo ha hecho muchas veces antes, estará en la “sala de ejecución” junto a Duckett durante sus últimos momentos el martes, si la ejecución continúa.

“Me sentaré junto a James con mi mano sobre su pierna, en la parte inferior de su pierna, y sin duda rezaremos un poco juntos”, dijo Feddon. “Después comenzaré las oraciones que rezamos en la Iglesia católica, la recomendación para los moribundos, las oraciones por quienes están muriendo”.

Llevará la comunión y aceite, que se utiliza para ungir a las personas que se preparan para morir en el sacramento de la extremaunción.

“A menudo pienso: ‘¿Por qué nosotros como sociedad seguimos eligiendo responder a la violencia matando personas?’”, dijo el sacerdote. “Y, al mismo tiempo, puedo encontrar cierto consuelo al confiar en que el Dios infinitamente misericordioso está presente para James y para mí”.

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Con información de Sarah Boxer de CNN.