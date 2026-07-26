“Hay libertad”: por qué las mujeres asiáticas están dejando a sus esposos en sus 50 y 60 años

Por Jessie Yeung y Yumi Asada, CNN

Eiko Toyama esperó 32 años para dejar a su esposo.

A lo largo de su matrimonio, dijo que ella hacía todas las tareas del hogar y cuidaba de los hijos en su casa en Japón, además de mantener económicamente a la familia. Su esposo “quería controlar todo”, desde su vida social hasta sus ambiciones profesionales, lo que la hacía sentirse atrapada y miserable. Aun así, aguantó por sus dos hijos.

Eso finalmente cambió cuando cumplió 60 años. Sus hijos adultos ya no la necesitaban, y su esposo estaba sano, aún no tan mayor como para requerir un cuidador. Era una ventana de oportunidad valiosa, y la aprovechó.

“Después del divorcio, no sentí más que felicidad. Esa fue mi única emoción”, dijo. “Estaba tan feliz que quería correr por todas partes”.

Historias como la suya son cada vez más comunes en todo el mundo, ya que el número de “divorcios grises”; es decir, separaciones entre parejas de 50 años o más, aumenta cada año. La tendencia se ha visto en países como Estados Unidos y otros lugares, pero cobra un significado particular en Asia, donde la gente generalmente vive más tiempo.

Muchos lugares como Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwán y China continental están enfrentando crisis demográficas a medida que caen las tasas de natalidad y aumentan las poblaciones de personas mayores.

El aumento de los divorcios grises también suele estar impulsado por mujeres, quienes durante mucho tiempo han enfrentado normas de género restrictivas en sociedades asiáticas conservadoras, así como barreras legales, financieras y sociales para solicitar el divorcio. Eso está cambiando ahora; en Japón, por ejemplo, entre las parejas que se separaron después de décadas de matrimonio, el doble de mujeres que de hombres solicitaron el divorcio en 2024.

Esto podría transformar el aspecto de la población anciana de Asia en la próxima década: más personas viviendo solas y requiriendo más apoyo social, como han predicho los expertos, pero también quizás más empoderadas para salir adelante por sí mismas.

Para mujeres como Toyama, que crecieron en los años 60 y 70, el divorcio era poco común y, a menudo, se veía con juicio y vergüenza.

En aquel entonces, si eras mujer, “divorciarse era como el fin de la vida”, dijo Sangyoub Park, profesor asociado de Sociología en la Universidad de Washburn en Kansas, quien escribió un artículo en 2023 sobre divorcios en la vejez en Corea del Sur.

Eso comenzó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, cuando más mujeres se incorporaron al mercado laboral y buscaron educación superior. Los divorcios grises han aumentado de manera constante, especialmente desde que la Generación X comenzó a entrar en sus 50 años en la última década, dijo Park.

Se trata de un grupo demográfico importante: nacidos entre 1965 y 1980, la Generación X fue la primera en crecer en una Asia en proceso de globalización, viendo televisión y películas estadounidenses. A través de la cultura pop, también absorbieron valores estadounidenses como priorizar “las decisiones personales por encima de la obligación familiar”, lo que, junto con esos factores económicos más amplios, ayudó a cambiar gradualmente las actitudes hacia el divorcio, explicó Park.

Eso se refleja en los datos de toda la región. En Corea del Sur, el año pasado, el número de divorcios entre parejas que llevaban al menos 30 años casadas superó, por primera vez, a los divorcios entre parejas jóvenes que llevaban menos de cinco años casadas.

Taiwán también ha visto un aumento de divorcios entre parejas con muchos años de matrimonio, según datos gubernamentales. En Hong Kong, varios bufetes de abogados han descrito un aumento en los llamados “divorcios grises”, y en China continental, el número de divorcios entre personas mayores se ha duplicado en los últimos 30 años.

Parte de esto puede deberse a factores demográficos: una sociedad envejecida tiene un mayor número de personas mayores, por lo que también habrá más divorcios entre ellas. Además, los jóvenes se casan menos hoy en día, por lo que sus divorcios también son menos frecuentes.

Pero las reformas legales también han marcado una gran diferencia, creando redes de seguridad para las mujeres que antes dependían del sustento de sus esposos.

Por ejemplo, Corea del Sur dictaminó en 2014 que las futuras pensiones y las indemnizaciones por despido podían incluirse en la división de bienes. Eso significa que si una ama de casa se encargó de todas las tareas domésticas y del cuidado de los hijos durante el matrimonio, permitiendo así que su esposo trabajara, tiene derecho a una parte de la pensión de vejez de él tras divorciarse. Japón introdujo una reforma similar en 2007.

Estas medidas son especialmente críticas dado el alto índice de pobreza entre los ancianos en Asia. Entre los países de la OCDE, Corea del Sur tiene la tasa de pobreza más alta para personas mayores de 65 años; Hong Kong (que no es miembro de la OCDE) tiene un índice similarmente alto. Aunque Japón ocupa un puesto ligeramente inferior, sigue estando por encima del promedio mundial.

Y la profunda desigualdad de género persiste, a pesar de estas reformas.

“Para las mujeres en particular, la principal razón por la que no pueden divorciarse es la incapacidad de ser financieramente independientes”, dijo Toyama, señalando los salarios más bajos para las mujeres en Japón. “Una vez que una mujer se convierte en ama de casa a tiempo completo, es muy difícil dejar a su esposo y volverse independiente”.

“Mis dos hijos son varones, pero si tuviera una hija, le diría constantemente: ‘Pase lo que pase, nunca dejes tu trabajo’”, añadió.

El mayor factor común en toda Asia es la longevidad, dijo Park, y cómo las personas están pensando de manera diferente sobre la última etapa de sus vidas.

“Tener 20 o 30 años extra crea nuevas expectativas”, con personas más “dispuestas a alejarse de un matrimonio infeliz o insatisfactorio”, dijo. El divorcio “ya no es un fracaso; más bien, es algo nuevo. Es el comienzo de un nuevo capítulo”.

Iman Lau, de 50 años, experimentó este renacimiento en carne propia. Al crecer en Hong Kong, sus expectativas sobre el matrimonio eran poco inspiradoras: pensaba que los cónyuges comían juntos, hacían actividades juntos y compartían vidas apaciblemente monótonas. “Así es el matrimonio”, pensaba.

Esa mentalidad persistió incluso durante años de infidelidad por parte de su esposo. Ella se preguntaba: ¿habría hecho algo mal, no sería lo suficientemente buena? Finalmente, fue él quien inició el divorcio a pesar de sus súplicas para seguir juntos; incluso la comparó con un pájaro que se niega a volar fuera de una jaula abierta.

“Soy una mujer bastante tradicional”, dijo. “En toda mi vida, nunca pensé que me divorciaría”.

Fue una conmoción, como si hubiera perdido un miembro o un órgano. Pero también le hizo darse cuenta de que, en algún momento de esos 14 años de matrimonio, había perdido su sentido de sí misma, descuidando a sus amigos e intereses para simplemente “orbitar a su alrededor”, dijo.

Este año, después de finalizar el divorcio, se prometió cambiar eso y se lanzó al mundo con un vigor decidido. Se unió a grupos de encuentro en línea e hizo nuevos amigos. Descubrió su amor por la naturaleza, haciendo senderismo, natación, kayak y esnórquel. Está aprendiendo a tocar el piano y le encanta el jazz.

Después de viajar por Europa, imprimió y colgó fotos de sus vacaciones en su apartamento; es su “pared feliz”, para recordarle la alegría que encontró recorriendo Sicilia y acampando en Georgia.

“No sabía que la vida en solitario podía ser tan espectacular”, dijo.

Toyama ha emprendido un viaje similar, describiéndose como “llena de vida” a los 63 años.

Comenzó a hacer transmisiones en vivo en TikTok y creó una cuenta en una aplicación de mensajería para dar consejos a personas que la llaman y le escriben cada semana. Está trabajando para lanzar nuevos emprendimientos, incluyendo una agencia matrimonial y una empresa de eventos en vivo.

“Durante 32 años, no pude hacer nada, pero ahora finalmente estoy en mi tercer año de poder hacer lo que quiera”, dijo ella. El proceso no fue fácil, pero cualquier desafío ahora es “mucho mejor que la ansiedad de estar con mi exesposo”, añadió. “Por encima de todo, hay libertad”.

Ambas mujeres describieron haber notado una evolución en las actitudes de las personas cuando compartieron la noticia de su divorcio. Para Toyama, las reacciones fueron abrumadoramente positivas, e incluso algunas personas expresaron envidia. Para Lau, las respuestas estuvieron más divididas, y de maneras reveladoras.

“Los amigos de mi edad lo tratan como un tabú, como si hubiera habido una muerte en la familia: no se atreven a preguntar al respecto, solo dicen, ‘lo siento mucho’”, relató. “Pero con los jóvenes de la generación Z, todos me felicitan”.

El aumento de los llamados “divorcios grises” podría empezar a estabilizarse cuando los millennials —quienes se casaron bajo circunstancias y actitudes sociales muy diferentes a las de generaciones anteriores— comiencen a llegar a la jubilación, explicó Park. Pero eso no ocurrirá hasta dentro de una década aproximadamente, y probablemente las separaciones sigan aumentando hasta entonces.

Para esos futuros divorciados, Lau tiene algunas palabras de aliento desde el otro lado. “En realidad, este mundo es extraordinario”, dijo.

“Los asiáticos en particular suelen pensar que el divorcio es como una mancha o un tabú en la vida, como una etiqueta de fracaso. Pero eso no es cierto”, agregó. “Solo piensen que es darse la oportunidad de ver que pueden tener una vida aún más vibrante, siempre y cuando estén dispuestos a dar ese paso”.

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Con información de Shuai Zhang y Mirai Katagiri, de CNN.