Encuesta de CNN: los estadounidenses dudan que Trump esté prestando suficiente atención a los problemas importantes

Por Ariel Edwards-Levy, CNN

Un porcentaje récord del 73 % de los adultos estadounidenses afirma que el presidente Donald Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, mientras que solo el 27 % opina que sus prioridades han sido las correctas, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

Esto se produce en medio de una visión cada vez más pesimista de la guerra con Irán, un estancamiento económico y un descontento generalizado con la forma en la que Trump aborda estos desafíos.

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses creen que las políticas de Trump han empeorado la situación económica y que sus decisiones militares en Irán han perjudicado a Estados Unidos. Alrededor de tres cuartas partes afirman que el presidente no está al tanto de los problemas que afrontan los estadounidenses comunes en su vida diaria.

El índice de aprobación general de Trump, que es del 34 %, iguala el mínimo histórico que registró al final de su primer mandato, tras la insurrección del 6 de enero de 2021. La mitad de los estadounidenses lo desaprueban rotundamente, un porcentaje récord durante sus mandatos, mientras que el porcentaje de quienes lo aprueban rotundamente se sitúa en un mínimo histórico del 15 %.

Dentro de su propio partido, su índice de aprobación ha alcanzado un nuevo mínimo histórico del 78 % entre los republicanos, y solo el 19 % de los republicanos afirma estar entusiasmado con el resto de su segundo mandato, frente al 38 % de la primavera pasada.

Si bien sus índices de popularidad son muy bajos en una variedad de temas analizados, Trump registra sus cifras más bajas en un trío de cuestiones interconectadas: solo el 28 % aprueba su gestión de la situación en Irán, el 25 % la situación inflacionaria y el 21 % los precios de la gasolina, con importantes focos de desaprobación incluso entre sus partidarios.

Ante la creciente mayoría de estadounidenses que anticipan un conflicto militar prolongado, solo alrededor de una cuarta parte cree que Trump tiene un plan claro para afrontar la situación, frente al 40 % que lo creía al inicio de la guerra. Además, el 62 % afirma ahora que Trump no es un líder mundial eficaz, frente al 54 % que opinaba lo mismo al comienzo de su segundo mandato.

Actualmente, solo una cuarta parte afirma que la guerra ha valido la pena, teniendo en cuenta el costo de vidas y dinero para los estadounidenses, y los jóvenes estadounidenses se muestran especialmente escépticos.

En cuanto a las consecuencias económicas más tangibles del conflicto en Irán, el 74 % de los estadounidenses afirma que el aumento del precio de la gasolina les ha causado al menos algunas dificultades, frente al 63 % que lo pensaba en marzo, y casi una cuarta parte cree que el presidente tiene un plan para abordar el problema. Además, el 71 % opina que Trump no ha hecho lo suficiente para intentar reducir el precio de los productos básicos, frente al 58 % de hace un año.

El presidente cuenta con algunos puntos positivos en política interna, ya que su índice de aprobación alcanza un máximo del 41 % en temas como el derecho al voto y la integridad electoral, un tópico en el que sus partidarios se han unido con mayor firmeza. Tan solo el 39 % de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, un dato relativamente positivo al inicio de su segundo mandato, mientras que el 35 % aprueba su administración del Gobierno federal.

Tras dos recientes tiroteos mortales perpetrados por ICE, los estadounidenses afirman, por un margen de 20 puntos, que la agencia está haciendo que las ciudades sean menos seguras, no más. Y en medio del brote de ciclosporiasis y el aumento de casos de sarampión, afirman, por un margen de 34 puntos, que los cambios en agencias de salud como la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están dejando a la población menos segura, y no al revés.

Trump nunca ha obtenido buenos resultados en las encuestas cuando se consulta si se lo percibe como alguien que esté en contacto con los problemas de los estadounidenses de a pie. En la última encuesta, solo el 27 % afirma que esa descripción se aplica a él, mientras que cerca de dos tercios dicen que es alguien que no antepone el bien del país por sobre su beneficio personal.

Estas cifras reflejan un escepticismo generalizado sobre los proyectos de gran envergadura que dejarían la huella de Trump en la capital del país. El 58 % de los estadounidenses afirma sentirse insatisfecho o enojado con los proyectos de construcción que Trump ha emprendido en la ciudad de Washington, incluyendo la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y la renovación del Estanque Reflectante. Tan solo el 17 % expresa sentimientos positivos, mientras que otro 25 % afirma que les es indiferente.

En el momento de la segunda investidura de Trump, casi la mitad de los estadounidenses creía que era al menos algo probable que Trump evitara conflictos entre la empresa familiar y su labor como presidente, pero apenas un 23 % piensa que lo ha hecho parcialmente bien. Y el 57 % opina que es negativo que Trump ganara más de US$ 2.000 millones el año pasado mientras ejercía como funcionario electo, incluyendo ingresos por criptomonedas, regalías e inversiones inmobiliarias. Solo el 7 % lo considera positivo, y el 36 % opina que sus ganancias como presidente no tienen mayor importancia.

Más del 60 % opina que Trump ha ido demasiado lejos al perseguir sus intereses comerciales personales mientras ejercía como presidente y al emprender proyectos para remodelar la Casa Blanca y otros lugares emblemáticos de Washington. Casi el mismo porcentaje de gente opina que ha ido demasiado lejos al realizar cambios en instituciones culturales como el Centro Kennedy y el Instituto Smithsoniano.

Estas iniciativas ni siquiera gozan de popularidad entre la base del presidente. Solo el 43 % de los republicanos se muestra a favor a los proyectos de construcción de Trump, mientras que el 35 % afirma que les son indiferentes. Además, la mayoría de los republicanos considera que sus ingresos como presidente son irrelevantes, y quienes tienen una opinión al respecto tienden a considerarla negativa en lugar de positiva.

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Con información de Jennifer Agiesta y Edward Wu, de CNN.