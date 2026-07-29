La Fed mantiene las tasas de interés sin cambios por quinta reunión consecutiva, pero la inflación aún nubla las perspectivas

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo el miércoles las tasas de interés sin cambios, mientras los responsables de política monetaria seguían navegando un panorama inflacionario cada vez más incierto.

El banco central dejó sin cambios su tasa de referencia en un rango de 3,5 % – 3,75 % por quinta reunión consecutiva, pero la decisión no fue unánime: las presidentas de la Fed Beth Hammack, de Cleveland, Neel Kashkari, de Minneapolis, y Lorie Logan, de Dallas, discreparon a favor de un aumento de un cuarto de punto.

Eso marca la mayor cantidad de disensos para que las tasas se encaminen en la dirección opuesta a lo que decidió la mayoría desde septiembre de 2016.

Wall Street, sin embargo, ya está convencido de que las tasas de interés van a subir, y los inversores esperan cada vez más más de un aumento de tasas antes de fin de año.

La Fed no ha subido su tasa de interés clave en tres años; en cambio, la ha reducido de forma esporádica desde que alcanzó un máximo de dos décadas en 2023.

Antes de la reunión de esta semana, hubo una falta inusual de claridad sobre el próximo movimiento de la Fed, ya que las perspectivas económicas siguen nubladas por señales contradictorias y por la falta de orientación del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

Desde 2000, los funcionarios de la Fed, incluido el jefe de la Fed, han dejado pistas mediante comentarios públicos sobre lo que decidirán, una práctica conocida como “orientación futura” (“forward guidance”). Eso ya no ocurre bajo Warsh, quien asumió el cargo en mayo. El comunicado de política de la Fed, otro canal de orientación futura, ahora es más breve y no indicó si los aumentos de tasas son inminentes.

Datos recientes mostraron que la inflación se moderó con fuerza en junio, pero el conflicto en Medio Oriente se intensificó este mes, impulsando al alza los precios mundiales de la energía. Sin una solución permanente a la guerra con Irán, que probablemente restablecería el tráfico marítimo a través de la región, el mercado energético global seguiría desestabilizado. Un escenario así elevaría el riesgo de que las presiones inflacionarias se amplíen, por ejemplo al encarecer las tarifas aéreas y los costos de transporte de carga. Al mismo tiempo, los funcionarios de la Fed evalúan cómo la rápida adopción de la IA podría afectar a la inflación.

“La situación actual no es si habrá alzas de tasas, sino cuándo”, dijo Jason Granet, director de inversiones de BNY. “Tienes tanto los indicadores adelantados como las anécdotas, todos mostrando que la inflación está subiendo”.

Antes de que Warsh asumiera su nuevo cargo en la Fed, la opinión predominante entre los funcionarios era que cualquier repunte de la inflación impulsado por la guerra con Irán probablemente sería temporal, lo que haría innecesarios los aumentos de tasas. La lógica de ese argumento es que los precios de la energía son volátiles por naturaleza y, con el tiempo, se corrigen por sí solos sin que la Fed tenga que actuar. También se sabe que los movimientos de tasas de la Fed tienen un efecto rezagado sobre la economía.

No está claro si la mayoría de los funcionarios aún mantiene esa visión, aunque el comunicado de política dijo que la inflación ha subido “en parte reflejando shocks de oferta” relacionados con la guerra con Irán. Las decisiones de tasas de la Fed están orientadas únicamente al lado de la demanda de la economía.

Por ahora, los mercados se esfuerzan por entender la función de reacción de la Fed bajo el nuevo presidente. Los críticos de la orientación futura, incluido Warsh, dicen que la práctica es menos útil en tiempos de alta incertidumbre, como durante una guerra impredecible que está teniendo un efecto desestabilizador en la economía global. Otros sostienen que la falta de orientación futura por parte del presidente podría ser contraproducente.

“El presidente Warsh ha sido deliberadamente poco comunicativo sobre cómo va a reaccionar la Fed a estos cambios en las condiciones económicas”, dijo Narayana Kocherlakota, profesor de economía en la Universidad de Rochester y expresidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. “Eso va a provocar volatilidad en los mercados”.

“Hace que las empresas sean más reacias a invertir, lo que significa que será menos probable que demanden trabajadores para construir los tipos de bienes y servicios… porque no están seguras de lo que va a hacer la Fed”, agregó.

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