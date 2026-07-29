Las reservas de armas de EE.UU. siguen disminuyendo y no se vislumbra un fin a la guerra con Irán

Por Davis Winkie y Zachary Cohen, CNN

Las reservas de armas de las Fuerzas Armadas de EE.UU., incluido su inventario de misiles cruciales de defensa aérea, siguen gravemente mermadas tras un importante recrudecimiento de la guerra con Irán en las últimas semanas, según tres fuentes familiarizadas con datos recientes del Pentágono y un nuevo informe de analistas externos.

Un acuerdo sustantivo para poner fin al conflicto sigue siendo difícil de alcanzar, y la escasez de misiles podría afectar la capacidad de EE.UU. para actuar en otros frentes.

En un informe del lunes, investigadores del centro de pensamiento Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimaron que quedan menos de 827 interceptores Patriot en las reservas de EE.UU., y menos de 278 interceptores THAAD de misiles balísticos. Las tres fuentes familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato para hablar sobre las reservas de EE.UU., dijeron a CNN que las estimaciones del CSIS eran similares a las cifras internas del Gobierno.

Las cifras representan una disminución significativa de las reservas previas a la guerra, que el CSIS estimó en alrededor de 2.200 Patriots (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD. Los sistemas son el principal medio de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para derribar misiles balísticos enemigos entrantes, y cada misil interceptor cuesta millones de dólares.

“Las reservas disminuidas pueden obligar a Estados Unidos y a sus socios de la coalición a asumir más riesgos con las interceptaciones. No hay buenas alternativas a Patriot y THAAD para la defensa contra misiles balísticos. Los buques de la Armada, con misiles Standard que pueden interceptar esas amenazas, por lo general están demasiado lejos”, escribieron los autores del informe del CSIS.

El presidente Donald Trump expresó su deseo de reponer “las cosas más sofisticadas” cuando se le preguntó sobre las reservas de municiones a bordo del Air Force One el lunes, pero sostuvo que los inventarios están “en muy buena forma”. Y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los senadores la semana pasada que, sin el financiamiento adicional que está solicitando, el Pentágono “no obtendrá las municiones” que necesita.

CNN informó previamente que Caine citó la disminución de las reservas de municiones en una reunión del viernes con Trump durante la cual el comandante en jefe sopesaba una escalada importante en la guerra. Trump, a quien Caine y otros informaron sobre desventajas adicionales de intensificar el conflicto, anunció una pausa en los ataques contra Irán después de la reunión. Pero esa pausa puede haber sido breve. El martes, fuerzas estadounidenses y saudíes llevaron a cabo ataques conjuntos contra milicias respaldadas por Irán en Iraq, y después de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. anunciaran que interceptó un “ataque sorpresa” de Irán contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

El autor principal del informe, el analista de defensa del CSIS y coronel retirado del Cuerpo de Marines Mark Cancian, dijo a CNN a principios de este mes que la continuación de los combates con Irán podría reducir las reservas a niveles tan bajos que podría afectar la capacidad de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para luchar contra China o incluso Corea del Norte.

NBC News informó que los comandantes estadounidenses, motivados por el deseo de no malgastar sus misiles interceptores, están optando por no derribar proyectiles iraníes que se dirigen a impactar en áreas despobladas de bases estadounidenses en la región. La táctica reportada significa un cambio respecto de prácticas anteriores de defensa aérea y antimisiles en la región, donde un destacamento Patriot operado por personal estadounidense defendió la Base Aérea de Al-Udeid, Qatar, mayormente evacuada, contra una oleada de misiles balísticos iraníes en junio de 2025.

El Departamento de Defensa ha acelerado en los últimos meses sus esfuerzos para ampliar la producción de misiles interceptores, incluidos dos acuerdos firmados esta semana para aumentar la fabricación de motores cohete de Patriot y THAAD, pero un portavoz declinó responder preguntas sobre cuándo la expansión dará resultados.

Los analistas dicen que podría llevar años reponer por completo las reservas estadounidenses de municiones de alta gama, como los misiles Patriot, debido al tiempo de anticipación necesario para producir esas armas.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en una declaración del 28 de julio idéntica a otras dos enviadas a CNN sobre el tema desde abril, dijo que el ejército “es el más poderoso del mundo y tiene todo lo que necesita para ejecutar en el momento y lugar que elija el Presidente. Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas a través de los comandos combatientes, al tiempo que garantizamos que el ejército de EE.UU. posee un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses”.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han culpado en gran medida a la administración del expresidente Joe Biden por la escasez de municiones. Pero el problema se ha visto agravado por la guerra con Irán, durante la cual el CSIS estima que las Fuerzas Armadas estadounidenses han disparado más del 60 % de sus interceptores clave Patriot y THAAD.

La solicitud pendiente del Pentágono de financiamiento suplementario para defensa incluye varias disposiciones relacionadas con las reservas. Hegseth argumentó ante los asignadores del Senado en una audiencia sobre la solicitud de financiamiento suplementario la semana pasada que el Gobierno de Biden “tomó municiones una por una y las envió a Ucrania e intentó reemplazarlas con el mismo proceso burocrático que era demasiado lento y no las reemplazó en tiempo real”.

Pero legisladores de ambos partidos han argumentado que las carencias son mayores que las de cualquier administración y requieren apoyo bipartidista para resolverse.

“Las carencias de municiones han sido bien conocidas por esta comisión desde hace algún tiempo”, dijo la senadora republicana Susan Collins, de Maine, en la audiencia de asignaciones del martes pasado. “Si bien estas carencias de municiones se han estado gestando durante años, se están volviendo cada vez más urgentes”.

Con información de Kevin Liptak y Jim Sciutto, de CNN

El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una asociación entre Outrider Foundation y Journalism Funding Partners (JFP). CNN mantiene el control editorial total del reportaje.

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