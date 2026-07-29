Muere el cantante Glen Hansard, ganador de un premio Oscar, en un accidente de motocicleta

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un premio Oscar a mejor canción original en 2008, murió este miércoles en Dublín en un accidente de motocicleta, según confirmó la cuenta oficial del artista en Instagram. Tenía 56 años.

“Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard en las primeras horas de esta mañana. Todavía estamos lidiando con el impacto de todo esto, por lo que pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia, colegas y amigos de Glen en este momento difícil”, dijo el comunicado en Instagram.

Pese a su juventud, Hansard era uno de los impulsores del resurgir del folk rock en Irlanda, como líder de la banda The Frames y luego, en solitario, al frente de una escena musical que incluye talentos como Lisa O’Neil, Lisa Hannigan, John Francis Flynn y las agrupaciones Lankum y The Mary Wallopers, entre otros. No en vano, Hansard dirigió la banda que tocó en el funeral de Shane MacGowan, el controvertido líder de The Pogues, en 2023.

Muchos recuerdan a Hansard por el premio Oscar a la mejor canción original que recibió en 2008 junto con la cantautora Marketa Irglova por “Falling Slowly”, de la película “Once” en la que también participó como actor. De hecho, el debut en el cine de Hansard fue memorable, pues fue parte del elenco principal de la película “The Commitments” en 1991.

Según un reporte de la BBC, el accidente de motocicleta no involucró a otro vehículo y ocurrió en Lower Road en Lucan, al oeste de Dublín, y fue reportado a los servicios de emergencia poco antes de las 4:30 a.m., hora local.

Además de su trabajo como músico, Hansard —quien deja un hijo de tres años— era conocido por apoyar organizaciones benéficas que recaudaban fondos para personas sin hogar. En 2010, ofreció por primera vez un concierto gratis en plena calle, en el centro de Dublín, la víspera de Navidad, que habría de convertirse en una tradición anual y atrajo a músicos de alto perfil como Bono, Sinéad O’Connor y Shane McGowan.

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, lamentó en una publicación en X la muerte de Hansard. Fue “un músico y actor talentoso que hizo una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años”, escribió.

El cantante Ed Sheeran publicó una historia en Instagram sobre Hansard, en la uqe escribió el siguiente mensaje: “Con el corazón roto al escuchar la noticia sobre Glen. Era un ser humano increíble, una fuerza increíble. Estoy agradecido por el tiempo que pasamos juntos, enviando mucho amor a su familia”.

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