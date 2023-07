Canva

Counties with the highest cancer rates in Idaho

Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Idaho using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.



#44. Madison County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 234.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 397.6



#43. Teton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 373.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 355.8



#42. Clark County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 373.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 300.6



#41. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 395.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 426.7



#40. Latah County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 403.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 399.9



#39. Jerome County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 406.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 406.1



#38. Cassia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 407.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 384.2



#37. Power County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 419.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 357.6



#36. Lincoln County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 419.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 386.3



#35. Bannock County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 434.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 406.8



#34. Franklin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 436.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 418.2



#33. Bingham County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 458.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 430.9



#32. Bonneville County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 465.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 461.0



#31. Oneida County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 469.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 364.9



#30. Canyon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 481.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 462.4



#29. Minidoka County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 489.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 412.8



#28. Twin Falls County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 491.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 431.2



#27. Ada County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 509.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.9



#26. Fremont County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 512.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 410.1



#25. Gooding County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 526.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 409.3



#24. Owyhee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 527.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 410.3



#23. Elmore County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 527.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 511.2



#22. Bear Lake County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 561.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 410.6



#21. Caribou County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 566.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 460.9



#20. Nez Perce County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 603.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 428.5



#19. Blaine County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 609.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 442.7



#18. Kootenai County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 620.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 463.0



#17. Payette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 621.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.4



#16. Benewah County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 630.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 408.8



#15. Camas County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 637.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 423.0



#14. Boundary County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 674.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 454.4



#13. Butte County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 676.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 440.5



#12. Valley County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 683.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 424.5



#11. Gem County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 720.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 464.5



#10. Lewis County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 727.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 428.0



#9. Boise County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 731.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 428.5



#8. Custer County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 734.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 385.1



#7. Bonner County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 739.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 455.1



#6. Idaho County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 742.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 415.5



#5. Lemhi County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 776.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 387.4



#4. Adams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 781.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 396.4



#3. Shoshone County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 787.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 513.9



#2. Washington County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 799.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.1



#1. Clearwater County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 828.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 448.9