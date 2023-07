Soldados rusos capturados hablan de baja moral, desorden en las filas y horrores de la guerra de trincheras

“Tuve suerte, dos veces, de que (no me matara la granada) y de que me rindiera como prisionero”, dice Sergei. Los soldados ucranianos le dieron primeros auxilios y lo llevaron a un hospital de campaña. La mano y la pierna de Sergei estaban vendadas cuando lo sacaron de su celda, saltando sobre una pierna.

“Sentí que me cortó la mano. Me preguntaron quién soy y dije que soy ruso y que me rindo. Empecé a levantarme y llegó una segunda granada. Me las arreglé para arrastrarme hasta la mitad de la zanja en un segundo”, le dijo a CNN. El soldado ruso detrás de él fue asesinado por la granada y Sergei sintió un corte en la pierna.

“Nosotros no matamos, no les cortamos las bolas, no cortamos gargantas en cámara como (lo hacen) en sus videos. ¿Han visto los videos?”, continúa, refiriéndose a dos videos que circulan en las redes sociales y que supuestamente muestran a soldados rusos matando y mutilando a ucranianos capturados. CNN no puede verificar de forma independiente estos dos videos.

